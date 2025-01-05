Оккупанты меньше используют бронетехнику на фронте

Разбитая бронетехника РФ. Иллюстративное фото: Генштаб

Российские оккупанты в течение последних недель стали меньше использовать бронетехнику во время штурмов. Вероятно, на активных участках фронта враг несет значительные потери в технике.

Об этом пишет ISW.

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Ситуация на фронте

Аналитики считают, что уменьшение использования бронетехники связано с попытками сохранить технику, потому что советские запасы уменьшаются.

Это происходит на Кураховском и Покровском направлениях после значительных потерь техники России в октябре и ноябре 2024 года. Сейчас российские войска преимущественно перешли к использованию пехоты для атак в этом районе, а бронетехнику применяют в основном как огневую поддержку пехотных штурмов.

Также россияне все чаще начали использовать электрические скутеры, мотоциклы и квадроциклы, чтобы компенсировать потери бронетехники.

Напомним, российские войска потеряли инициативу на отрезке фронта в Харьковской области. Причиной этого стали неудачные атаки и неблагоприятная погода.

Также аналитики ISW подытожили достижения и неудачи России в 2024 году.