Окупанти наблизилися до Курахового — що відбувається біля міста

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти наблизилися до Курахового Донецької області. Ворог протягом двох місяців проводив інтенсивні наступальні операції. Однак загарбники можуть зіткнутися з труднощами, якщо українські воїни вирішать оборонятися на Курахівській ТЕС.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Ситуація на Курахівському напрямку

Згідно з геолокаційними кадрами, зазначається, що окупанти нещодавно просунулися у західній частині Курахового та в напрямку вітрозахисних смуг на південний захід від міста.

"ISW оцінює, що російські війська, ймовірно, просунулися до адміністративних кордонів Курахового і захопили поселення та поля на південь від міста й на північ від Дальнього", — йдеться у звіті.

Карта бойових дій. Фото: ISW

Російські провоєнні блогери заявляють, що п'ята мотострілецька бригада ЗС РФ нібито "підняла прапор" у західному Кураховому, а 110-та та 114-та бригади "наступають" на північних і південних флангах міста.

При цьому російські джерела суперечливо оцінюють ситуацію, оскільки одні стверджують про просування до Дачного, інші визнають безуспішні атаки на Курахівську ТЕС.

В ISW підкреслили, що ТЕС знаходиться за межами адміністративних кордонів міста.

"Російські війська витратили трохи більше двох місяців на захоплення поселень площею 7,3 кв. км. Вони активізували наступальні операції із захоплення Курахово в середині жовтня 2024 року, й ISW спостерігав геолокаційні кадри, що вказують на те, що вперше росіяни увійшли до міста наприкінці жовтня 2024 року", — наголошують аналітики.

Повідомляється, що окупанти зосередили близько 35 000-36 000 солдатів у напрямку Курахового в останні місяці, кидаючи їх у штурми як на спроби захоплення міста, так і на ліквідацію українських анклавів на північ і південь від нього.

"Російські війська, ймовірно, зазнали значних втрат у цей період інтенсивних наступальних операцій. Вони також провели велику кількість бронетанкових атак у межах та поблизу Курахового за останні два місяці й, очевидно, зазнали значних втрат бронетехніки", — йдеться у звіті.

Окупанти зіткнуться з проблемами

Російські блогери визнали, що ЗСУ продовжують утримувати позиції на Курахівській ТЕС вздовж траси H-15 на захід від міста.

Курахівський напрямок. Фото: Deepstate

В ISW припускають, що окупанти можуть намагатися обійти ТЕС, просуваючись через поля південніше траси у напрямку Улаклів.

Крім того, ворог може спробувати просунутися на південь від Старих Тернів у напрямку Дачного. Також окупанти, ймовірно, будуть намагатися просунутися на північ від Зеленівки у напрямку Улаклів, щоб загрожувати постачанню українських позицій на ТЕС та ускладнити можливий відвід військ з цієї території та позицій на полях південніше Дачного.

За словами аналітиків, загарбники можуть зіткнутися з труднощами при просуванні трасою H-15 на захід від Курахового, якщо спробують здійснити фронтальну атаку через район Курахівської ТЕС, особливо за умови достатньої оборони з боку ЗСУ.

Нагадаємо, у ЗСУ повідомили про ймовірну загибель заступника командира бригади армії РФ. Інцидент стався внаслідок атаки на Льгов у Курській області.

Також північнокорейські війська, залучені до бойових дій у Курській області, зазнають суттєвих втрат.