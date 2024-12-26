Російські загарбники втратили заступника командира бригди

Російські військові. Фото ілюстративне: росЗМІ

В Збройних силах України повідомили, що, ймовірно, загинув заступник командира бригади в армії російських загарбників. Це сталося після атаки Сил оборони по Льгову у Курській області Російської Федерації.

Про це повыдомив СтратКом ЗСУ у четвер, 26 грудня.

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Звіт СтратКома. Фото: скриншот

РФ втратила заступника командира бригади

Повідомляється, що будівля, в якій розміщувалися загарбники, частково знищена. Загинуло 17 російських військовослужбовців, більшість з яких — офіцери штабу.

Варто нагадати, напередодні ЗСУ уразили пункт управління російської 810 бригади у покинутій житловій будівлі у російському Льгові.

Раніше ми повідомляли, що війська Північної Кореї у Курській області зазнають значних втрат.

Нагадаємо, Сили оборони виявили нотатник у ліквідованого північнокорейського спецпризначенця в Курській області, у якому була інструкція з "полювання" на українські дрони.