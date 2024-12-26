Российские захватчики потеряли заместителя командира бригды

Российские военные. Фото иллюстративное: росСМИ

В Вооруженных силах Украины сообщили, что, вероятно, погиб заместитель командира бригады в армии российских захватчиков. Это произошло после атаки сил обороны по Льгову в Курской области Российской Федерации.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ в четверг, 26 декабря.

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РФ потеряла заместителя командира бригады

Сообщается, что здание, в котором размещались захватчики, частично уничтожено. Погибли 17 российских военнослужащих, большинство из которых — офицеры штаба.

Стоит напомнить, что накануне ВСУ поразили пункт управления российской 810 бригады в заброшенном жилом здании в российском Льгове.

Ранее мы сообщали, что войска Северной Кореи в Курской области несут значительные потери.

Напомним, Силы обороны обнаружили блокнот у ликвидированного северокорейского спецназовца в Курской области, в котором была инструкция по "охоте" на украинские дроны.