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Оккупанты приблизились к Курахово — в ISW оценили ситуацию

27 декабря 2024 07:52
Аркадий Пастула - Редактор
Оккупанты приблизились к Курахово — что происходит возле города
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты приблизились к Курахово Донецкой области. Враг в течение двух месяцев проводил интенсивные наступательные операции. Однако захватчики могут столкнуться с трудностями, если украинские воины решат обороняться на Кураховской ТЭС.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Ситуация на Кураховском направлении

Согласно геолокационным кадрам, отмечается, что оккупанты недавно продвинулись в западной части Курахово и в направлении ветрозащитных полос на юго-запад от города.

"ISW оценивает, что российские войска, вероятно, продвинулись к административным границам Курахово и захватили поселения и поля к югу от города и к северу от Дальнего", — говорится в отчете.

Кураховское направление фронта
Карта боевых действий. Фото: ISW

Российские провоенные блогеры заявляют, что пятая мотострелковая бригада ВС РФ якобы "подняла флаг" в западном Курахово, а 110-я и 114-я бригады "наступают" на северных и южных флангах города.

При этом российские источники противоречиво оценивают ситуацию, поскольку одни утверждают о продвижении к Дачному, другие признают безуспешные атаки на Кураховскую ТЭС.

В ISW подчеркнули, что ТЭС находится за пределами административных границ города.

"Российские войска потратили чуть более двух месяцев на захват поселений площадью 7,3 кв. км. Они активизировали наступательные операции по захвату Курахово в середине октября 2024 года, и ISW наблюдал геолокационные кадры, указывающие на то, что впервые россияне вошли в город в конце октября 2024 года", — отмечают аналитики.

Сообщается, что оккупанты сосредоточили около 35 000-36 000 солдат в направлении Курахово в последние месяцы, бросая их в штурмы как на попытки захвата города, так и на ликвидацию украинских анклавов к северу и югу от него.

"Российские войска, вероятно, понесли значительные потери в этот период интенсивных наступательных операций. Они также провели большое количество бронетанковых атак в пределах и вблизи Курахово за последние два месяца и, очевидно, понесли значительные потери бронетехники", — говорится в отчете.

Оккупанты столкнутся с проблемами

Российские блоггеры признали, что ВСУ продолжают удерживать позиции на Кураховской ТЭС вдоль трассы H-15 к западу от города.

Населенные пункты на Кураховском направлении
Кураховское направление. Фото: Deepstate

В ISW предполагают, что оккупанты могут пытаться обойти ТЭС, продвигаясь через поля южнее трассы в направлении Улаклов.

Кроме того, враг может попытаться продвинуться на юг от Старых Тернов в направлении Дачного. Также оккупанты, вероятно, будут пытаться продвинуться на север от Зеленовки в направлении Улаклов, чтобы угрожать снабжению украинских позиций на ТЭС и усложнить возможный отвод войск с этой территории и позиций на полях южнее Дачного.

По словам аналитиков, захватчики могут столкнуться с трудностями при продвижении по трассе H-15 на запад от Курахово, если попытаются осуществить фронтальную атаку через район Кураховской ТЭС, особенно при условии достаточной обороны со стороны ВСУ.

Напомним, в ВСУ сообщили о вероятной гибели заместителя командира бригады армии РФ. Инцидент произошел в результате атаки на Льгов в Курской области.

Также северокорейские войска, привлеченные к боевым действиям в Курской области, несут существенные потери

война Украина Донецкая область оккупанты ISW ТЭС

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