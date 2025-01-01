Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Аналітики ISW підсумували здобутки та програші Росії у 2024 році arrow

Аналітики ISW підсумували здобутки та програші Росії у 2024 році

1 січня 2025 08:11
Анастасія Постоєнко - Редактор
Втрати Росії у війні у 2024-му та прогнози на 2025 рік від ISW
Російський окупант. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

2024 рік став для Російської Федерації роком значних військових втрат і обмежених територіальних здобутків, як стверджують аналітики ISW. Упродовж року російські війська завоювали 4168 квадратних кілометрів території, здебільшого малонаселених сільських районів України, але водночас зазнали катастрофічних втрат — понад 420 тисяч осіб.

Такі дані були оприлюднені дослідниками Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Масштаби втрат та інтенсивність боїв

На кожен квадратний кілометр захопленої території припадає приблизно 102 втрати серед особового складу РФ. Найактивніший період бойових дій припав на осінь, коли російські сили захопили 56,5% всієї здобутої території за рік, але при цьому втратили близько 125 800 військових.

У грудні просування російських військ різко сповільнилося — за місяць було завойовано лише 593 квадратних кілометри, тоді як втрати залишалися на рівні 1585 осіб на день.

Попри такі величезні втрати, Росія змогла залучити до війська 440 тисяч новобранців, проте ці поповнення лише компенсували масштаби людських втрат, не створюючи переваги на полі бою.

Основні напрямки наступу у 2024 році

Російське військове командування зосередило свої зусилля на захопленні територій Донецької області, зокрема міст Авдіївка, Селидове, Вугледар і Курахове. Однак захоплені населені пункти не мали стратегічного значення для змін балансу сил, а просування до великих оборонних вузлів, таких як Покровськ, виявилося марним.

Російські війська також намагалися створити "буферну зону" в Харківській області для захисту Бєлгорода, проте ці зусилля залишилися здебільшого провальними.

Прогнози на 2025 рік

Попри значні втрати, Росія планує продовжити наступ у Донецькій області, де їй ще належить здолати близько 8559 квадратних кілометрів укріплених українських позицій. За темпів 2024 року на це знадобиться щонайменше два роки.

За даними Генштабу ЗСУ, українські сили мають зміцнити оборонні позиції, зокрема на напрямках Покровськ, Курахове та Велика Новосілка, щоб ефективно протидіяти російським штурмам.

Політика Кремля у 2025 році

Президент РФ Володимир Путін оголосив 2025 рік "Роком захисника Вітчизни", акцентуючи на підтримці військових і ветеранів. Очікується розширення патріотичних програм, надання субсидій ветеранам та продовження кампанії з мілітаризації російського суспільства. Однак вартість таких ініціатив посилює фінансове навантаження на державу, що може ускладнити довгострокове утримання соціальної стабільності.

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW розкрили нову стратегію Путіна щодо України.

Тим часом за останніми даними росіяни змогли вже наблизитися до Курахового. В ISW оцінили ситуацію на полі бою.

російські війська ISW війна в Україні Росія ситуація на фронті втрати окупантів

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:03 Експерт заявив, що у Молдови є шанс повернути Придністров'я

13:59 Екологічна катастрофа у Чорному морі — є ризик мутацій

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

13:59 На ЧС-2025 стартує медіазбірна України Лебіги та Коноплянки

13:57 Імпорт електроенергії в Україні зріс більш ніж в п'ять разів

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

13:51 Зеленський зустрівся з очільниками МЗС та Мінагрополітики

13:48 ЗСУ поставили рекорд зі знищення окупантів упродовж 2024 року

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:03 Експерт заявив, що у Молдови є шанс повернути Придністров'я

13:59 Екологічна катастрофа у Чорному морі — є ризик мутацій

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

13:59 На ЧС-2025 стартує медіазбірна України Лебіги та Коноплянки

13:57 Імпорт електроенергії в Україні зріс більш ніж в п'ять разів

13:51 Зеленський зустрівся з очільниками МЗС та Мінагрополітики

13:48 ЗСУ поставили рекорд зі знищення окупантів упродовж 2024 року

13:39 Діденко попередила українців про похолодання завтра

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Text

13:16 Зупинка транзиту газу — Кучеренко назвав труднощі для України

Text

13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року