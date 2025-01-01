Втрати Росії у війні у 2024-му та прогнози на 2025 рік від ISW

Російський окупант. Фото: росЗМІ

2024 рік став для Російської Федерації роком значних військових втрат і обмежених територіальних здобутків, як стверджують аналітики ISW. Упродовж року російські війська завоювали 4168 квадратних кілометрів території, здебільшого малонаселених сільських районів України, але водночас зазнали катастрофічних втрат — понад 420 тисяч осіб.

Такі дані були оприлюднені дослідниками Інституту вивчення війни (ISW).

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Масштаби втрат та інтенсивність боїв

На кожен квадратний кілометр захопленої території припадає приблизно 102 втрати серед особового складу РФ. Найактивніший період бойових дій припав на осінь, коли російські сили захопили 56,5% всієї здобутої території за рік, але при цьому втратили близько 125 800 військових.

У грудні просування російських військ різко сповільнилося — за місяць було завойовано лише 593 квадратних кілометри, тоді як втрати залишалися на рівні 1585 осіб на день.

Попри такі величезні втрати, Росія змогла залучити до війська 440 тисяч новобранців, проте ці поповнення лише компенсували масштаби людських втрат, не створюючи переваги на полі бою.

Основні напрямки наступу у 2024 році

Російське військове командування зосередило свої зусилля на захопленні територій Донецької області, зокрема міст Авдіївка, Селидове, Вугледар і Курахове. Однак захоплені населені пункти не мали стратегічного значення для змін балансу сил, а просування до великих оборонних вузлів, таких як Покровськ, виявилося марним.

Російські війська також намагалися створити "буферну зону" в Харківській області для захисту Бєлгорода, проте ці зусилля залишилися здебільшого провальними.

Прогнози на 2025 рік

Попри значні втрати, Росія планує продовжити наступ у Донецькій області, де їй ще належить здолати близько 8559 квадратних кілометрів укріплених українських позицій. За темпів 2024 року на це знадобиться щонайменше два роки.

За даними Генштабу ЗСУ, українські сили мають зміцнити оборонні позиції, зокрема на напрямках Покровськ, Курахове та Велика Новосілка, щоб ефективно протидіяти російським штурмам.

Політика Кремля у 2025 році

Президент РФ Володимир Путін оголосив 2025 рік "Роком захисника Вітчизни", акцентуючи на підтримці військових і ветеранів. Очікується розширення патріотичних програм, надання субсидій ветеранам та продовження кампанії з мілітаризації російського суспільства. Однак вартість таких ініціатив посилює фінансове навантаження на державу, що може ускладнити довгострокове утримання соціальної стабільності.

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW розкрили нову стратегію Путіна щодо України.

Тим часом за останніми даними росіяни змогли вже наблизитися до Курахового. В ISW оцінили ситуацію на полі бою.