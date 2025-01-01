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Аналитики ISW подытожили достижения и провалы России в 2024 году

1 января 2025 08:11
Анастасия Постоенко - Редактор
Потери России в войне в 2024 году и прогнозы на 2025 год от ISW
Российский оккупант. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

2024 год стал для Российской Федерации годом значительных военных потерь и ограниченных территориальных достижений, как утверждают аналитики ISW. В течение года российские войска завоевали 4168 квадратных километров территории, в основном малонаселенных сельских районов Украины, но в то же время понесли катастрофические потери — более 420 тысяч человек.

Такие данные были обнародованы исследователями Института изучения войны (ISW).

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Масштабы потерь и интенсивность боев

На каждый квадратный километр захваченной территории приходится примерно 102 потери среди личного состава РФ. Самый активный период боевых действий пришелся на осень, когда российские силы захватили 56,5% всей добытой территории в год, но при этом потеряли около 125 800 военных.

В декабре продвижение российских войск резко замедлилось — за месяц было завоевано лишь 593 квадратных километра, в то время как потери оставались на уровне 1585 человек в день.

Несмотря на столь огромные потери, Россия смогла привлечь в армию 440 тысяч новобранцев, однако эти пополнения компенсировали масштабы человеческих потерь, не создавая преимущества на поле боя.

Основные направления наступления в 2024 году

Российское военное командование сосредоточило свои усилия на захвате территорий Донецкой области, в том числе городов Авдеевка, Селидово, Угледар и Курахово. Однако захваченные населенные пункты не имели стратегического значения для изменения баланса сил, а продвижение к большим оборонным узлам, таким как Покровск, оказалось безуспешным.

Российские войска также пытались создать "буферную зону" в Харьковской области для защиты Белгорода, однако эти усилия остались в основном провальными.

Прогнозы на 2025 год

Несмотря на значительные потери, Россия планирует продолжить наступление в Донецкой области, где еще предстоит преодолеть около 8559 квадратных километров укрепленных украинских позиций. При темпах 2024 года на это уйдет минимум два года.

По данным Генштаба ВСУ, украинские силы должны укрепить оборонные позиции, в частности по направлениям Покровск, Курахово и Большая Новоселка, чтобы эффективно противодействовать российским штурмам.

Политика Кремля в 2025 году

Президент РФ Владимир Путин объявил 2025 год "Годом защитника Отечества", акцентируя на поддержке военных и ветеранов. Ожидается расширение патриотических программ, предоставление субсидий ветеранам и продолжение кампании по милитаризации российского общества. Однако стоимость таких инициатив усиливает финансовую нагрузку на государство, что может осложнить долгосрочное удержание социальной стабильности.

Напомним, недавно аналитики ISW раскрыли новую стратегию Путина по отношению к Украине.

Между тем, по последним данным россияне смогли уже приблизиться к Курахово. В ISW оценили ситуацию в поле боя.

российские войска ISW война в Украине Россия ситуация на фронте потери оккупантов

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