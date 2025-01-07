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"АТЕШ" разоблачил военный штаб РФ в санатории Крыма

7 января 2025 08:28
Карина Приходько - Редактор
В Крыму партизаны разоблачили военный штаб РФ
Военная техника РФ в Крыму. Фото: скриншот из видео
Карина Приходько - Редактор

Агенты движения "АТЕШ" обнаружили новое место дислокации российских военных в санатории, расположенном в Сакском районе Крыма. Там зафиксировали личный состав и военную технику оккупантов.

Об этом сообщило движение "АТЕШ" в Telegram.

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Партизаны сообщили, что российский штаб расположен в Сакском районе Крыма на улице Морская. На территории санатория зафиксировали множество грузовой военной техники, личный состав в военной форме и усиленную охрану.

"Нашим агентам удалось добыть множество ценной информации. В настоящее время устанавливается точное военное подразделение, размещенное на этом объекте. Координаты объекта: 45.112867, 33.537766", — говорится в сообщении.

В "АТЭШ" подчеркнули, что оккупанты прикрываются гражданскими, размещая свои объекты в курортной зоне, окруженной санаториями и жилыми домами. Это не только угрожает безопасности местных жителей, но и является грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

По словам партизан, всю информацию, которую им удалось собрать, они передали "в нужные руки". Они уверены, что вскоре оккупантов там уже не будет.

Напомним, недавно "АТЭШ" сообщил, что между оккупантами на ВОТ увеличились случаи этнических конфликтов. Противостояние, в частности, происходит между россиянами и кавказцами.

Также мы писали, что агенты движения "АТЭШ" провели диверсию на железной дороге возле ракетно-артиллерийского склада в Тверской области России. Этот участок пути используется для поставки на фронт боеприпасов.

Крым россияне партизаны война в Украине АТЕШ

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