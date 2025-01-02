Пожежа на залізниці в Росії — партизани провели диверсію

Пожежа на залізниці в Росії. Фото: t.me/atesh_ua

Агенти руху "АТЕШ" провели диверсію на залізниці біля ракетно-артилерійського складу в Тверській області Росії. Ця ділянка шляху використовується для постачання на фронт боєприпасів.

Про це "АТЕШ" повідомив у Telegram у четвер, 2 січня.

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Агенти розповіли, що успішно здійснили диверсію на залізниці в районі населеного пункту Стара Торопа у Тверській області.

"Ця ділянка шляху використовується для постачання фронту боєприпасами з 23-го і 107-го арсеналів Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ), які є стратегічно важливими об'єктами для російської військової інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Пожежа на залізниці в Росії. Фото: АТЕШ

Крім того, партизани з'ясували, що на 107-му арсеналі ГРАУ, який розташований в Торопці, зберігаються балістичні ракети "Іскандер", ракети "Точка-У", а також снаряди для артилерії великого калібру і боєприпаси для РСЗВ, такі як "Смерч" і "Град".

Пожежа на залізниці в Росії. Фото: АТЕШ

Своєю чергою 23-й арсенал ГРАУ, розташований за 16 км на південь від Торопця, хоч і менший за площею, зберігає значні запаси танкових і артилерійських снарядів, осколково-фугасних мін і боєприпасів для мінометів, а також протитанкових ракет і керованих снарядів.

За даними "АТЕШ", ці арсенали забезпечують значну частину логістики для російських військ на лінії фронту, а проведена диверсія ускладнила постачання боєприпасів, порушивши важливу лінію постачання.

"Пошкодження залізниці позбавляє противника можливості оперативно відновлювати свої ресурси на передовій. Ми продовжуємо завдавати ударів по ключовій інфраструктурі окупантів і запрошуємо всіх, хто готовий приєднатися до нашої боротьби. Путінський режим впаде завдяки вашим діям!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно партизани "АТЕШ" викрили нові оборонні споруди росіян у Криму. Було виявлено місця зберігання спеціальної техніки, озброєння, стрільбища та нові укріплення.

Крім того, "АТЕШ" зафіксував перекидання техніки РФ на один із напрямків. Рух бойової техніки помітили на трасі в бік Ростова-на-Дону.