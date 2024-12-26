Рух АТЕШ викрив склади та укріплення окупантів в Криму

Російські військові у Криму. Фото: росЗМІ

Агенти руху "АТЕШ" провели успішну розвідку нових оборонних укріплень у Криму. Вони сфотографували, що саме російські військові облаштували поблизу населеного пункту Чорноморське.

Про це повідомили учасники руху "АТЕШ" у Telegram.

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У ході операції було виявлено місця зберігання спеціальної техніки, озброєння, стрільбища та нові укріплення, які російські окупанти намагаються використовувати для зміцнення своїх позицій на узбережжі.

Оборонні споруди в Криму. Фото: АТЕШ

База російських військ в Криму. Фото: АТЕШ

Усі зібрані дані оперативно передано Силам оборони України. В "АТЕШ" зазначили, що секретність позицій російських військових у Криму залишається слабкою, через що окупанти змушені постійно змінювати місцезнаходження своїх складів і техніки.

Приблизне місцерозташування. Фото: скриншот

Військова база. Фото: АТЕШ

"Оскільки координати складів і позицій ЗС РФ у Криму постійно "витікають" і не тримаються в секреті — вони продовжують окопуватися на узбережжі. Наші агенти розвідали нові точки зберігання спецтехніки та озброєння, стрільбище та укріплення. Ці відомості ми оперативно передали Силам оборони України. Імовірно, незабаром окупантам знову доведеться переїжджати", — повідомили партизани.

Нагадаємо, нещодавно партизани "АТЕШ" виявили військову базу, яка контролює повітряну базу у Криму.

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