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АТЕШ виявив базу РФ, яка контролює повітряний простір Криму

14 грудня 2024 10:13
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Розвідники АТЕШ виявили російську базу РЛС в тимчасово окупованому Криму
Російська база РЛС в Криму. Фото ілюстративне: Мілітарний
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Розвідники партизанського руху "АТЕШ" слідкують за російською радіолокаційною частиною в Євпаторії, що у тимчасово окупованому Криму. На її території розташована спеціальна техніка для моніторингу повітряного простору над півостровом.

Про це "АТЕШ" повідомив на своїй сторінці у Telegram у суботу, 14 грудня.

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Знімок розташування ворожої частини. Фото: "АТЕШ"

Партизани виявили ворожу частину в Криму

"Наш агент у ході розвідки західного берега Криму зафіксував базу радіолокаційних систем у селищі Уютне під Євпаторією. На території військової частини розташовані РЛС 5Н84А та "Оборона-14", які забезпечують моніторинг повітряного простору та передачу даних на командні пункти для оперативного реагування на загрози", — говориться у повідомленні.

Розвідники також повідомили, що цей об'єкт відіграє важливу роль у контролі над повітряним простором над Чорним морем та координації військових операцій окупантів. Якщо цю базу знищити, то це стане відчутним ударом для російських загарбників і дасть змогу Силам оборони України ефективніше завдавати ударів по військових об'єктах росіян у Криму.

Зазначається, що агенти руху "АТЕШ" неодноразово проводили розвідку цієї бази та передавали дані Силам оборони України.

"Результатом став успішний удар по об'єкту 4 січня 2024 року. Ми продовжуємо спостерігати за цим об'єктом — його повне знищення неминуче", — зазначили в звіті "АТЕШ".

знімки
Ворожа база РЛС у Криму. Фото: "АТЕШ"
знімки
Знімки ворожої бази в Криму. Фото: "АТЕШ"

Раніше ми повідомляли, що українські партизани зафіксували рух колони військових тягачів з мотовсюдиходами китайського виробництва "Desertcross 1000-3" трасою М-4 у напрямку російського міста Курськ.

Також нагадаємо, що партизанський рух АТЕШ успішно знищив релейну шафу в Московській області. Внаслідок цього порушено логістичний ланцюг між Москвою та Курською областю.

російські війська Крим окупанти війна в Україні АТЕШ

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