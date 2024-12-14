Разведчики АТЕШ обнаружили российскую базу РЛС во временно оккупированном Крыму

Российская база РЛС в Крыму. Фото иллюстративное: Милитарный

Разведчики партизанского движения "АТЕШ" следят за российской радиолокационной частью в Евпатории во временно оккупированном Крыму. На ее территории находится специальная техника для мониторинга воздушного пространства над полуостровом.

Об этом "АТЕШ" сообщил на своей странице в Telegram в субботу, 14 декабря.

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"Наш агент в ходе разведки западного берега Крыма зафиксировал базу радиолокационных систем в поселке Уютное под Евпаторией. На территории воинской части расположены РЛС 5Н84А и "Оборона-14", обеспечивающие мониторинг воздушного пространства и передачу данных на командные пункты для оперативного реагирования на угрозы", — говорится в сообщении.

Разведчики также сообщили, что этот объект играет важную роль в контроле над воздушным пространством над Черным морем и координации военных операций оккупантов. Если эту базу уничтожить, то это станет ощутимым ударом для российских захватчиков и позволит Силам обороны Украины эффективнее наносить удары по военным объектам россиян в Крыму.

Отмечается, что агенты движения "АТЕШ" не раз проводили разведку этой базы и передавали данные Силам обороны Украины.

"Результатом стал успешный удар по объекту 4 января 2024 года. Мы продолжаем наблюдать за этим объектом — его полное уничтожение неизбежно", — отметили в отчете "АТЕШ".

Вражеская база в Крыму. Фото: "АТЕШ"

Снимки российской базы. Фото: "АТЕШ"

Ранее мы сообщали, что украинские партизаны зафиксировали движение колонны военных тягачей с мотовездеходами китайского производства Desertcross 1000-3 по трассе М-4 в направлении российского города Курск.

Также напомним, что партизанское движение АТЕШ успешно уничтожило релейный шкаф в Московской области. В результате нарушена логистическая цепь между Москвой и Курской областью.