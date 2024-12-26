Движение АТЕШ разоблачило склады и укрепления оккупантов в Крыму

"АТЕШ" разоблачил новые оборонные сооружения россиян в Крыму
Агенты движения "АТЕШ" провели успешную разведку новых оборонных укреплений в Крыму. Они сфотографировали, что российские военные обустроили вблизи населенного пункта Черноморское.
Об этом сообщили участники движения "АТЕШ" в Telegram.
АТЕШ нашел новые оборонные укрепления в Крыму
В ходе операции были обнаружены места хранения специальной техники, вооружения, стрельбища и новые укрепления, которые российские оккупанты пытаются использовать для укрепления своих позиций на побережье.
Все собранные данные оперативно переданы Силам обороны Украины. В "АТЕШ" отметили, что секретность позиций российских военных в Крыму остается слабой, из-за чего оккупанты вынуждены постоянно менять местонахождение своих складов и техники.
"Поскольку координаты складов и позиций ВС РФ в Крыму постоянно "утекают" и не держатся в секрете — они продолжают окапываться на побережье. Наши агенты разведали новые точки хранения спецтехники и вооружения, стрельбище и укрепление. Эти сведения мы оперативно передали Силам обороны Украины. Вероятно , вскоре оккупантам снова придется переезжать", — сообщили партизаны.
Напомним, недавно партизаны "АТЕШ" обнаружили военную базу, контролирующую воздушную базу в Крыму.
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