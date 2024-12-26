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"АТЕШ" разоблачил новые оборонные сооружения россиян в Крыму

26 декабря 2024 08:42
Анастасия Постоенко - Редактор
Движение АТЕШ разоблачило склады и укрепления оккупантов в Крыму
Российские военные в Крыму. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Агенты движения "АТЕШ" провели успешную разведку новых оборонных укреплений в Крыму. Они сфотографировали, что российские военные обустроили вблизи населенного пункта Черноморское.

Об этом сообщили участники движения "АТЕШ" в Telegram.

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В ходе операции были обнаружены места хранения специальной техники, вооружения, стрельбища и новые укрепления, которые российские оккупанты пытаются использовать для укрепления своих позиций на побережье.

Крым русские войска
Оборонные постройки в Крыму. Фото: АТЕШ
АТЕШ Крым
База русских войск в Крыму. Фото: АТЕШ

Все собранные данные оперативно переданы Силам обороны Украины. В "АТЕШ" отметили, что секретность позиций российских военных в Крыму остается слабой, из-за чего оккупанты вынуждены постоянно менять местонахождение своих складов и техники.

Крым российская база
Приблизительное месторасположение. Фото: скриншот
Крым
Военная база. Фото: АТЭШ

"Поскольку координаты складов и позиций ВС РФ в Крыму постоянно "утекают" и не держатся в секрете — они продолжают окапываться на побережье. Наши агенты разведали новые точки хранения спецтехники и вооружения, стрельбище и укрепление. Эти сведения мы оперативно передали Силам обороны Украины. Вероятно , вскоре оккупантам снова придется переезжать", — сообщили партизаны.

Напомним, недавно партизаны "АТЕШ" обнаружили военную базу, контролирующую воздушную базу в Крыму.

Также в Крыму привели в полную боевую готовность "Панцирь-С1" — известная причина.

разведка российские войска Крым россияне АТЕШ

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