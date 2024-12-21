РФ перекидає техніку на Курахівський напрямок — відео

Російська військова техніка. Ілюстративне фото: RFE

Учасники партизанського руху "АТЕШ" зафіксували перекидання російської військової техніки на Курахівський напрямок. Рух бойової техніки помітили на трасі в бік Ростова-на-Дону.

Про це повідомила пресслужба АТЕШ у Telegram у суботу, 21 грудня.

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"Агент руху "АТЕШ" на трасі М-4 зафіксував рух колони важкої бойової техніки в напрямку Ростова-на-Дону. У складі колони були помічені танки Т-72, БМП-2 і МТЛБ", — йдеться у повідомленні.

Траса, якою перекидають техніку. Фото: АТЕШ

Партизани розповіли, що окупанти перекидають усі доступні ресурси в Донецьку область, хоч і продовжують зазнавати там катастрофічних втрат. Водночас російські "опозиційні" військовослужбовці, які проти режиму Путіна, свідомо саботують накази командування.

Перекидання техніки. Фото: АТЕШ

В АТЕШ закликали росіян не бути гарматним м'ясом у цій безглуздій для них війні та приєднуватися до партизанського руху.

Скриншот допису АТЕШ

Раніше партизани виявили російську базу в тимчасово окупованій Євпаторії в Криму на якій розташована спеціальна техніка для моніторингу повітряного простору.

Також учасники "АТЕШ" зафіксували рух колони військових тягачів з мотовсюдиходами у напрямку російського міста Курськ.