РФ перебрасывает технику на Кураховское направление — видео

Российская военная техника. Иллюстративное фото: RFE

Участники партизанского движения "АТЕШ" зафиксировали перебрасывание российской военной техники на Кураховское направление. Движение боевой техники было замечено на трассе в сторону Ростова-на-Дону.

Об этом сообщила пресс-служба АТЕШ в Telegram в субботу, 21 декабря.

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"Агент движения "АТЕШ" на трассе М-4 зафиксировал движение колонны тяжелой боевой техники в направлении Ростова-на-Дону. В составе колонны были замечены танки Т-72, БМП-2 и МТЛБ", — говорится в сообщении.

Трасса, по которой перебрасывают технику. Фото: АТЕШ

Партизаны рассказали, что оккупанты перебрасывают все доступные ресурсы в Донецкую область, хотя и продолжают нести там катастрофические потери. В то же время российские "оппозиционные" военнослужащие, которые против режима Путина, сознательно саботируют приказы командования.

Переброска техники. Фото: АТЕШ

В АТЕШ призвали россиян не быть пушечным мясом в этой бессмысленной для них войне и присоединяться к партизанскому движению.

Скриншот поста АТЕШ

Ранее партизаны обнаружили российскую базу во временно оккупированной Евпатории в Крыму, на которой расположена специальная техника для мониторинга воздушного пространства.

Также участники "АТЕШ" зафиксировали движение колонны военных тягачей с мотовездеходами в направлении российского города Курск.