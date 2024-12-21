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АТЕШ зафиксировал движение техники РФ на одно из направлений

21 декабря 2024 11:34
Евгения Брюховецкая - редактор
РФ перебрасывает технику на Кураховское направление — видео
Российская военная техника. Иллюстративное фото: RFE
Евгения Брюховецкая - редактор

Участники партизанского движения "АТЕШ" зафиксировали перебрасывание российской военной техники на Кураховское направление. Движение боевой техники было замечено на трассе в сторону Ростова-на-Дону.

Об этом сообщила пресс-служба АТЕШ в Telegram в субботу, 21 декабря.

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"Агент движения "АТЕШ" на трассе М-4 зафиксировал движение колонны тяжелой боевой техники в направлении Ростова-на-Дону. В составе колонны были замечены танки Т-72, БМП-2 и МТЛБ", — говорится в сообщении.

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Трасса, по которой перебрасывают технику. Фото: АТЕШ

Партизаны рассказали, что оккупанты перебрасывают все доступные ресурсы в Донецкую область, хотя и продолжают нести там катастрофические потери. В то же время российские "оппозиционные" военнослужащие, которые против режима Путина, сознательно саботируют приказы командования.

АТЕШ
Переброска техники. Фото: АТЕШ

В АТЕШ призвали россиян не быть пушечным мясом в этой бессмысленной для них войне и присоединяться к партизанскому движению.

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Скриншот поста АТЕШ

Ранее партизаны обнаружили российскую базу во временно оккупированной Евпатории в Крыму, на которой расположена специальная техника для мониторинга воздушного пространства.

Также участники "АТЕШ" зафиксировали движение колонны военных тягачей с мотовездеходами в направлении российского города Курск.

российские войска военная техника партизаны война в Украине АТЕШ

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