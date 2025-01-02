Пожар на железной дороге в России — партизаны провели диверсию

Пожар на железной дороге в России. Фото: t.me/atesh_ru

Агенты движения "АТЕШ" провели диверсию на железной дороге возле ракетно-артиллерийского склада в Тверской области России. Этот участок пути используется для снабжения фронтом боеприпасов.

Об этом "АТЕШ" сообщил в Telegram в четверг, 2 января.

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Агенты рассказали, что успешно совершили диверсию на железной дороге в районе населенного пункта Старая Торопа в Тверской области.

"Этот участок пути используется для снабжения фронта боеприпасами из 23-го и 107-го арсеналов Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ), являющихся стратегически важными объектами для российской военной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Пожар на железной дороге в России. Фото: АТЭШ

Кроме того, партизаны выяснили, что на 107 арсенале ГРАУ, расположенном в Торопце, хранятся баллистические ракеты "Искандер", ракеты "Точка-У", а также снаряды для артиллерии большого калибра и боеприпасы для РСЗО, такие как "Смерч" и "Град".

Пожар на железной дороге в России. Фото: АТЭШ

В свою очередь, 23-й арсенал ГРАУ, расположенный в 16 км к югу от Торопца, хотя и меньше по площади, хранит значительные запасы танковых и артиллерийских снарядов, осколочно-фугасных мин и боеприпасов для минометов, а также противотанковых ракет.

По данным "АТЭШ", эти арсеналы обеспечивают значительную часть логистики для российских войск на линии фронта, а проведенная диверсия усложнила поставки боеприпасов, нарушив важную линию снабжения.

"Повреждение железной дороги лишает противника возможности оперативно возобновлять свои ресурсы на передовой. Мы продолжаем наносить удары по ключевой инфраструктуре оккупантов и приглашаем всех, кто готов присоединиться к нашей борьбе. Путинский режим рухнет благодаря вашим действиям!" — говорится в сообщении.

Напомним, недавно партизаны "АТЕШ" разоблачили новые оборонительные сооружения россиян в Крыму. Были обнаружены места хранения специальной техники, вооружения, стрельбища и новые укрепления.

Кроме того, "АТЕШ" зафиксировал опрокидывание техники РФ на одно из направлений. Движение боевой техники было замечено на трассе в сторону Ростова-на-Дону.