Под Москвой партизаны устроили пожар в воинской части

Партизаны подожгли военный автобус под Москвой — видео
В Московской области в ночь на воскресенье, 2 марта, партизаны движения "АТЕШ" проникли в воинскую часть россиян. Там они сожгли автобус оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба АТЕШ в Telegram.
Сожгли автобус воинской части
"Наш агент проник на территорию одной из воинских частей и прямо под носом у военного патруля уничтожил транспорт оккупантов. После чего успешно скрылся", — говорится в сообщении.
В партизанском движении уточнили, что после пожара в части началась паника, а командиры начали искать виновных среди своих же военнослужащих. В то же время командование пытается замять инцидент, но такие случаи повторяются все чаще.
"Война приходит в российский тыл, и никакая охрана не сможет этому помешать. Блестящая работа нашего агента, которая снова показала слабость российской армии даже в глубоком тылу", — добавили в АТЕШ.
Напомним, на днях во временно оккупированном Мариуполе партизаны взорвали автомобиль работника ФСБ.
А в январе в Тверской области России партизаны совершили диверсию на железной дороге возле ракетно-артиллерийского склада.
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