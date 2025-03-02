Под Москвой партизаны устроили пожар в воинской части

Пожар в воинской части. Фото: АТЕШ

В Московской области в ночь на воскресенье, 2 марта, партизаны движения "АТЕШ" проникли в воинскую часть россиян. Там они сожгли автобус оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба АТЕШ в Telegram.

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Сожгли автобус воинской части

"Наш агент проник на территорию одной из воинских частей и прямо под носом у военного патруля уничтожил транспорт оккупантов. После чего успешно скрылся", — говорится в сообщении.

Пожар в части. Фото: АТЕШ

Пожар в части. Фото: АТЕШ

В партизанском движении уточнили, что после пожара в части началась паника, а командиры начали искать виновных среди своих же военнослужащих. В то же время командование пытается замять инцидент, но такие случаи повторяются все чаще.

"Война приходит в российский тыл, и никакая охрана не сможет этому помешать. Блестящая работа нашего агента, которая снова показала слабость российской армии даже в глубоком тылу", — добавили в АТЕШ.

Скриншот поста АТЕШ

Напомним, на днях во временно оккупированном Мариуполе партизаны взорвали автомобиль работника ФСБ.

А в январе в Тверской области России партизаны совершили диверсию на железной дороге возле ракетно-артиллерийского склада.