Окупація Маріуполя — у місті партизани підірвали автомобіль з працівником ФСБ

У Маріуполі партизани підірвали автомобіль з ФСБшником — відео
У ніч проти п'ятниці, 28 лютого, в Приморському районі тимчасово окупованого Маріуполя пролунав вибух. Партизани підірвали автомобіль працівника російських спецслужб.
Про це повідомляє Telegram-канал Маріуполь.Спротив.
Деталі спецоперації
За інформацією партизанів, автомобіль разом із ФСБшником було підірвано близько першої години ночі.
"Сьогодні вночі біля 01:00 в Приморському районі члени Маріупольського Спротиву підірвали автомобіль з ФСБшною сволотою. Постраждалий в реанімації. Не має вижити. Деталі акції згодом. Коли дозволять безпекові обставини", — йдеться у повідомленні.
Партизани додають, що російське ФСБ посилило тиск та проводить комплексні розшукові заходи.
"Наші агенти повідомляють, що у Маріуполі різко збільшилася кількість оперативних груп ФСБ. Окупанти масово проводять затримання, намагаючись вистежити українське підпілля, яке продовжує активну роботу. Проте, наші люди вже в безпеці. ФСБ знайде лише повітря", — підсумували у русі спротиву.
Раніше у тимчасово окупованому Донецьку підірвали автомобіль, у якому перебував ексначальник колонії в Оленівці Сергій Євсюков.
Також ми повідомляли, що у Севастополі, який перебуває під тимчасовою окупацією, підірвали автомобіль з російським офіцером.
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