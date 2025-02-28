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У Маріуполі партизани підірвали автомобіль з ФСБшником — відео

28 лютого 2025 15:52
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Окупація Маріуполя — у місті партизани підірвали автомобіль з працівником ФСБ
Автомобіль загорівся після вибуху. Ілюстративне фото: ТСН.ua
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У ніч проти п'ятниці, 28 лютого, в Приморському районі тимчасово окупованого Маріуполя пролунав вибух. Партизани підірвали автомобіль працівника російських спецслужб.

Про це повідомляє Telegram-канал Маріуполь.Спротив.

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За інформацією партизанів, автомобіль разом із ФСБшником було підірвано близько першої години ночі.

"Сьогодні вночі біля 01:00 в Приморському районі члени Маріупольського Спротиву підірвали автомобіль з ФСБшною сволотою. Постраждалий в реанімації. Не має вижити. Деталі акції згодом. Коли дозволять безпекові обставини", — йдеться у повідомленні.

Партизани додають, що російське ФСБ посилило тиск та проводить комплексні розшукові заходи. 

"Наші агенти повідомляють, що у Маріуполі різко збільшилася кількість оперативних груп ФСБ. Окупанти масово проводять затримання, намагаючись вистежити українське підпілля, яке продовжує активну роботу. Проте, наші люди вже в безпеці. ФСБ знайде лише повітря", — підсумували у русі спротиву.

Раніше у тимчасово окупованому Донецьку підірвали автомобіль, у якому перебував ексначальник колонії в Оленівці Сергій Євсюков.

Також ми повідомляли, що у Севастополі, який перебуває під тимчасовою окупацією, підірвали автомобіль з російським офіцером.

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