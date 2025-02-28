Оккупация Мариуполя — в городе партизаны взорвали автомобиль с работником ФСБ

В Мариуполе партизаны взорвали автомобиль с ФСБшником — видео
В ночь на пятницу, 28 февраля, в Приморском районе временно оккупированного Мариуполя прогремел взрыв. Партизаны взорвали автомобиль работника российских спецслужб.
Об этом сообщает Telegram-канал Мариуполь.Сопротивление.
Детали спецоперации
По информации партизан, автомобиль вместе с ФСБшником был взорван около часа ночи.
"Сегодня ночью около 01:00 в Приморском районе члены Мариупольского Сопротивления взорвали автомобиль с ФСБшной сволочью. Пострадавший в реанимации. Не должен выжить. Детали акции позже. Когда позволят обстоятельства безопасности", — говорится в сообщении.
Партизаны добавляют, что российское ФСБ усилило давление и проводит комплексные розыскные мероприятия.
"Наши агенты сообщают, что в Мариуполе резко увеличилось количество оперативных групп ФСБ. Оккупанты массово проводят задержания, пытаясь выследить украинское подполье, которое продолжает активную работу. Однако, наши люди уже в безопасности. ФСБ найдет только воздух", — подытожили в движении сопротивления.
Ранее во временно оккупированном Донецке взорвали автомобиль, в котором находился экс-начальник колонии в Еленовке Сергей Евсюков.
Также мы сообщали, что в Севастополе, который находится под временной оккупацией, взорвали автомобиль с российским офицером.
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