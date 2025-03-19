Детский лагерь Орлятко в Скадовске — партизаны АТЭШ сообщили об ударе ВСУ по скоплению россиян

ВСУ уничтожили оккупантов в детском лагере Скадовска, — АТЕШ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили оккупантов в детском лагере у Скадовске в Херсонской области. Там находился на восстановлении личный состав российской армии.
Об этом сообщили партизаны движения "АТЕШ" в Telegram в среду, 19 марта.
Уничтожение оккупантов в Скадовске
По информации партизан, удар по расположению оккупантов в детском лагере "Орленок" осуществили 16 марта.
"Там как раз находился на восстановлении личный состав. После удара потери россиян составили более 10 двухсот и несколько десятков трехсотых", — говорится в сообщении.
В АТЕШ подчеркнули, что оккупанты цинично прятались в детском лагере, скрывая этот объект.
"Но справедливости избежать им не удалось", — подытожили агенты.
Ранее агенты движения "АТЕШ" успешно атаковали железнодорожную инфраструктуру возле населенного пункта Столбовое Джанкойского района. Также партизаны проникли в воинскую часть под Москвой и сожгли там автобус.
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