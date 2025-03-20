Війна в Україні — Третя штурмова взяла в полон окупанта

У Третій штурмовій показали, як взяли в полон окупанта
Бійці Третьої штурмової бригади взяли в полон окупанта у Харківській області. Окупант побачив скиди з дронів та почав просити помилування.
Про це повідомила пресслужба Третьої окремої штурмової бригади у четвер, 20 березня, та показали відео.
Як бійці Третьої штурмової взяли в полон окупанта
"Нова історія успішного взяття у полон за допомогою дрона бійців Третьої штурмової на Харківщині. Окупант побачив, як від скидів летять голови його соратників, і почав просити помилування", — йдеться у повідомленні.
Бійці розповіли, що замість смертельного скиду загарбник отримав шоколадку та пішов за безпілотником. Його вивели до позицій українських військ та взяли в полон.
Нагадаємо, раніше у Третій штурмовій показали кадри зачистки окупантів на Харківщині. Для цього вони використали безпілотники.
Також відомо, що Третя штурмова бригада стає Третім армійським корпусом. Командиром залишиться Андрій Білецький.
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