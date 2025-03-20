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У Третій штурмовій показали, як взяли в полон окупанта

20 березня 2025 13:51
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — Третя штурмова взяла в полон окупанта
Російський окупант, якого взяли в полон. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Бійці Третьої штурмової бригади взяли в полон окупанта у Харківській області. Окупант побачив скиди з дронів та почав просити помилування. 

Про це повідомила пресслужба Третьої окремої штурмової бригади у четвер, 20 березня, та показали відео. 

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"Нова історія успішного взяття у полон за допомогою дрона бійців Третьої штурмової на Харківщині. Окупант побачив, як від скидів летять голови його соратників, і почав просити помилування", — йдеться у повідомленні.

Бійці розповіли, що замість смертельного скиду загарбник отримав шоколадку та пішов за безпілотником. Його вивели до позицій українських військ та взяли в полон. 

Нагадаємо, раніше у Третій штурмовій показали кадри зачистки окупантів на Харківщині. Для цього вони використали безпілотники.

Також відомо, що Третя штурмова бригада стає Третім армійським корпусом. Командиром залишиться Андрій Білецький.

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