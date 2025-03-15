Військовополонений РФ розповів про війну, яку він називає СВО

Військовополонений РФ. Фото: Скріншот відео

Новини.LIVE поспілкувалися з тими, хто взяв до рук зброю і прийшов на нашу землю захищати її від самої ж України.

Що думають військові РФ про війну проти України і що збираються робити, якщо їх обміняють.

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Військовополонений 32-річний Абібулаєв у таборі для військовополонених перебуває вже два роки. Весь цей час він чекає на обмін. На війну проти України, яку він називає СВО, потрапив ще 2014 року. Чоловік родом з окупованого Донецька, зі своїх 32 років він 17 років провів у в'язницях.

Військовополонені РФ. Фото: Галина Остаповець, Новини.LIVE

"Я злочинець. Це моє життя, чому я повинен щось приховувати? У в'язниці я опинився... Крав. Це в мене було із самого дитинства, я безпритульний. Якщо ви пам'ятаєте, початок двохтисячних років, ось ці ось маленькі дітки, я з таких людей", — розповідає він.

І продовжує, що мовляв, незважаючи на своє скрутне дитинство, він залишився вірним Україні, оскільки вважає, що не зрадив ні Конституції України, ні легітимну владу на той момент:

"Ми не створювали жодних переворотів. Поступово Україна йшла до розвитку після розпаду Радянського Союзу. Але на момент 2014 року економіка була більшою, ніж у багатьох країнах. А потім хтось придумав, давайте в Європу. Я там не був, і в Росії теж".

Запитую, навіщо пішов на війну проти своєї ж держави.

"У вільній країні, як ми вважали Україну демократичною країною, раптом заборонили свободу вибору. Коли стався Євромайдан, там люди зробили вибір на користь Європи, ми на Донбасі вибрали на користь Росії. Ми попросили дати нам статус автономної республіки у складі України. Нам сказали "ні". Україна ввела свої збройні сили і оголосила нас терористами та сепаратистами. Ми не просили багато, ніяка Росія, нам нічого не потрыбно було. Просто дайте автономний статус, щоб ми самі могли обирати свою владу. Як це відбувається і в Росії, в автономній республіці в Криму".

Абібулаєв говорить тезами російської пропаганди. Наприклад, про заборону російської мови на Донбасі, про обстріли нібито українською армією мирного населення Донецька. Тому він і пішов на війну ще 2014 року. Тоді він відбував покарання в одній із донецьких виправних колоній, куди, за його словами, нібито прилетіла українська ракета з "граду".

На запитання журналіста, яке в нього громадянство, Абібулаєв відповідає, що в нього взагалі немає жодного паспорта. І більше того, не було й українського. Але зізнається, що за національністю э кримським татарином.

Військовополонені РФ. Фото: Галина Остаповець, Новини.LIVE

Його предки під час Радянського Союзу в 40-х роках були депортовані сталінською владою з Криму. Але в нього своя інтерпретація цих подій і Абібулаєв не бачить зв'язку між Союзом і Росією, яка стала її правонаступницею.

"У мене немає паспорта. Я з самого дитинства сиджу у в'язниці. Ставлення до своїх громадян в України було зовсім інше. Тепер же держава (мається на увазі Росія. - ред), за яку я готовий був віддати життя, надала мені чистий аркуш. Усі мої судимості будуть погашені. Але я вже виправився, перестану красти, не буду робити нічого протизаконного, а житиму як законослухняні люди", — каже він.

Наостанок інтерв'ю Абібулаєв згадує про президента Зеленського. Мовляв, до виборів був його фанатом, а потім розчарувався, адже той не закінчив війну.

"Може, тому, воювати хоче Путін, а не Зеленський?" — запитую в нього.

"Моя держава це кваліфікує як СВО. І Білорусь (співучасниця війни РФ проти України. - ред) так вважає, і ще деякі країни, Пакистан... Усе, демократії більше не буде... Демократія — брехня. Я все життя стикаюся з тим, що люди говорять одне, а роблять інше. Навіть у в'язниці більше справедливості: сказав — зробив, сказав, але не зробив — відповів. Такий порядок", — підсумував військовополонений.

Нагадаємо, Новини.LIVE побували в найбільшому таборі для військовополонених РФ і підготували репортаж про їхнє життя там. Що полонені говорять про війну проти України та чи повернуться на фронт знову.

Україна забезпечує російських військовополонених усім необхідним, щоб мати повноцінний обмінний фонд і повернути якомога більше своїх громадян з території РФ.