Военнопленный РФ рассказал о войне, которую он называет СВО

Военнопленный РФ. Фото: Скриншот видео

Новини.LIVE пообщались с теми, кто взяли в руки оружие и пришел на нашу землю защищать ее от самой же Украины.

Что думают военные РФ о войне против Украины и что собираются делать, если их обменяют.

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Военнопленный 32-летний Абибулаев в лагере для военнопленных находится уже два года. Все это время он ждет обмена. На войну против Украины, которую он называет СВО, попал еще в 2014 году. Мужчина родом из оккупированного Донецка, из своих 32 лет он 17 лет провел по тюрьмах.

Военнопленные РФ. Фото: Галина Остаповец, Новини.LIVE

"Я преступник. Это моя жизнь, почему я должен что-то скрывать? В тюрьме я очутился… Воровал. Это у меня было из самого детства, я беспризорник. Если вы помните, начала двухтысячных годов, вот эти вот маленькие детки, я из таких людей", — рассказывает он.

И продолжает, что мол, несмотря на свое трудное детство, он остался верен Украине, поскольку я считает, что не предал ни Конституции Украины, ни легитимную власть на тот момент:

"Мы не создавали никаких переворотов. Постепенно Украина и шла к развитию после распада Советского Союза. Но на момент 2014 года экономика была поболее, чем во многих странах. А потом кто-то придумал, давайте в Европе. Я там не был, и в России тоже".

Спрашиваю, зачем пошел на войну против своего же государства.

"В свободной стране, как мы считали в Украину демократической страной, вдруг запретили свободу выбора. Когда произошел Евромайдан там и люди сделали выбор в пользу Европы, мы на Донбассе выбрали пользу России. Мы попросили дать нам статус автономной республики в составе Украины. Нам сказали, нет. Украина ввела свои вооруженные силы и объявила нас террористами и сепаратистами. Мы не просили много, никакая Россия, нам ничего не надо было. Просто дайте автономный статус, чтобы мы сами могли выбирать свою власть. Как это происходит и в России, в автономной республике в Крыму".

Абибулаев говорит тезисами российской пропаганды. Например, о запрете русского языка на Донбассе, об обстрелах якобы украинской армии мирного населения Донецка. Поэтому он и пошел на войну еще в 2014 году. Тогда он отбывал наказание в одной из донецких исправительных колониях, куда, по его словам, якобы прилетела украинская ракета из "града".

На вопрос журналиста, какое у него гражданство, Абибулаев отвечает, что у него вообще нет никакого паспорта. И более того, не было и украинского. Но признается, что по национальности он крымский татарин.

Военнопленные РФ. Фото: Галина Остаповец, Новини.LIVE

Его предки во время Советского Союза в 40-х годах были депортированы сталинской властью из Крыма. Но у него своя интерпретация этих событий и Абибулаев не видит связи между Союзом и Россией, которая стала правопреемницей советов.

"У меня нет паспорта. Я из самого детства сижу в тюрьме. Отношение к своим гражданам у Украины было совсем другое. Теперь же государство (имеется ввиду Россия. - ред), за которое я готов было отдать жизнь, предоставил мне чистый лист. Все мои судимости будут погашены. Но я уже исправился, перестану воровать, не буду совершать ничего противозаконного, а я буду жить как законопослушные люди", — говорит он.

Напоследок интервью Абибулаев вспоминает о Президенте Зеленском. Мол, до выборов был его фанатом, а потом разочаровался, ведь тот не закончил войну.

"Может, потому, воевать хочет Путин, а не Зеленский?" — спрашиваю у него.

"Мое государство это квалифицирует как СВО. И Беларусь (соучастница войны РФ против Украины. - ред) так считает, и еще некоторые страны, Пакистан… Все, демократии больше не будет… Демократия ложь. Я всю жизнь сталкиваюсь с тем, что люди говорят одно, а делают другое. Даже в тюрьме больше справедливости: сказал — сделал, сказал, но не сделал — ответил. Такой порядок", — подытожил военнопленный.

Напомним, Новини.LIVE побывали в крупнейшем лагере для военнопленных РФ и подготовили репортаж о их жизни там, что говорят о войне против Украины и вернутся ли на фронт снова.

Украина обеспечивает российских военнопленных всем необходимым, чтобы иметь полноценный обменный фонд и вернуть как можно больше своих граждан из территории РФ.