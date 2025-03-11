Лагерь для военнопленных РФ в Украине — фото и видео

Военнопленные РФ на территории лагеря. Фото: Галина Остаповец, Новини.LIVE

Как живут военнопленные РФ, что говорят о войне против Украины и вернутся ли на фронт снова — читайте в большом репортаже Новини.LIVE из крупнейшего лагеря для военнопленных РФ.

Согласования поездки в лагерь, где удерживают пленных из РФ и коллаборационистов с оккупированных территорий Украины, мы ждали много недель. Все из-за большого количества желающих журналистов. Всего на территории Украины есть пять лагерей для военнопленных. Первый открыли в 22-м, а последний — буквально в последние месяцы.

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Общаться и записывать видеоинтервью с военнопленными можно только с их согласия. Его нужно записать на камеру — таковы требования международного гуманитарного права и знаменитых Женевских конвенций, подписантом которых является Украина.

Военнопленные РФ

Военнопленные РФ

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За ними — страна, взявшая военнопленных, обязана заботиться об их содержании. Потому что жестокое обращение с ними относится к военным преступлениям. А за соблюдением гуманитарного права в лагере следят работники Красного Креста, которые буквально живут здесь.

Вещи пленнных в белых мешках, которые подписаны на украинском языке. Кое-где виднеются фрагменты их формы. После душа им выдают полностью новый комплект одежды. Это три пары обуви — ботинки, туфли и шлепанцы — брюки, куртка, шапка, кепка, несколько пар носков, белье и вещи первой необходимости. Всего, по данным Министерства юстиции, на содержание одного российского военнопленного уходит 10 тыс. грн в месяц.

"Украина обеспечивает в лагере базовые права военнопленных согласно третьей Женевской конвенции. Мы европейская страна, которая выполняет взятые на себя обязательства. Всех этих людей Украина кормит и ухаживает за ними, чтобы в первую очередь обменять их как можно быстрее на наших защитников и защитниц. Это наш обменный фонд, мы должны его беречь. Также мы показываем международному сообществу, что мы такие же как и они, и с нами можно иметь дело", — пояснил представитель Координационного Штаба Петр Яценко.

Что есть на территории лагеря

В лагере есть медицинский корпус с кабинетами, оснащенными современной медтехникой, современная стоматология. Пленным делают кардиограммы, рентгены, ставят гипсы и даже лечат зубы. А еще полгода назад здесь появились презервативы. И это тоже требование международного гуманитарного законодательства, подписантом которого является Украина. Данная инициатива финансируется за счет международных организаций, в частности, также и ООН.

Комнаты отдыха военнопленных РФ

Средства индивидуальной защиты оплачены международными программами

Стоматологический кабинет в лагере для военнопленных

Рентгенткабинет в лагере для военнопленных 1 4

Что о войне против Украины говорят россияне и коллабрационисты?

На контакт с журналистами военнопленные шли неохотно. А те, кто соглашался поговорить — делали это, чтобы показаться родным. Большинство тех, с кем я говорила лично — это граждане Украины с оккупированной Луганщины и Донетчины. Однако они больше не считают себя украинцами. У них уже давно российские паспорта, а на войну пошли или заработать денег или получить отмену судимостей. И таких в лагере 98% — признаются его работники. Кадровые военные РФ закончились еще в 22-м году и это еще раз подтверждает факт, что украинская армия смолола российскую еще в первый год вторжения.

Военнопленные РФ в лагере для военнопленных. Фото: Новости.LIVE

"Я из города Краснодон Луганской области, у меня российское гражданство, но есть и украинский паспорт. Дома лежит. Контракт подписал в 2019 году. Во-первых, нужны были деньги, и второе сыграло роль еще и бомбежки со стороны украинской армии (имеет в виду пропагандистскую точку зрения. — Ред.). У меня есть семья — жена и трое детей. Старший сын тоже в армии, дочь в институте, младший сын в школу готовится", — говорит он.

Спрашиваю, за что так полюбил Россию.

"А я кто сказал, что я ее полюбил? Россия... Украина... Мало что изменилось из того, что было. Мне по большому счету безразлично, где жить и как будет называться", — ответил пленный.

Каковы комнаты отдыха пленных РФ

Каждая кровать в комнатах отдыха пронумерована, идеально застелена, повсюду идеальная чистота и порядок. На столиках — художественные книги, религиозная литература. Есть отдельная комната отдыха с телевизором и пленные по 2 часа имеют право на просмотр украинского телевидения. Далее — помещение, где они хранят или те продукты, которые им передают родственники или то, что они покупают в магазине непосредственно на территории лагеря.

Что едят военнопленные РФ — меню

На часах 12.30 дня, начало обеда. Это второй прием пищи из трех. Сегодня на обед — украинский борщ, каша с подливкой и куском мяса, винегрет и свежеиспеченный хлеб. Всю еду военнопленные готовят сами себе.

Военнопленные РФ

Военнопленные РФ

Столовая в лагере для военнопленных

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После обеда многие из них идут на работу. И опять же, согласно Женевской конвенции, работа должна быть такой, чтобы не унижала бы человеческое достоинство. Поэтому в данном лагере они плетут мебель. На одну конструкцию тратят до 3-4 дней.

Военнопленные РФ. Фото: Галина Остаповец, Новини.LIVE

Среди пленных есть шриланкийцы и непальцы

Среди пленных не только граждане РФ и коллаборационисты с оккупированных территорий Украины, но даже завербованные граждане других стран. В частности, из Шри-Ланки, Непала. Как они оказались на войне против Украины, которая от них за тысячи километров, объяснить на камеру они не захотели. Однако мы нашли другого в кавычках "героя". Это дончанин 32-летний Алим Абибулаев, который большую часть своей жизни провел в тюрьмах. Война для него стала билетом на свободу и как он надеется, аннуляцией всех судимостей.

"Я преступник, мне 32 года и 17 из них я провел в тюрьмах. Крав. Но несмотря на это, я не предавал Украину. Когда произошел Евромайдан, люди сделали выбор в пользу Европы, а мы выбрали в пользу России. Мы просили предоставить нам статус автономии в составе Украины. Нам сказали "нет". Украина ввела вооруженные силы, объявила нас террористами. Но мы не просили многого. Нам не нужна была никакая Россия, ничего, мы просто хотели автономный статус. Как это и в России происходит, но нам и этого не дали. И для нас это было важно", — рассказал военнопленный Абибулаев Алим.

Кстати, кроме бывших заключенных и тех, кто пошел на войну заработать денег, мы еще встретили и таких, кто пошел защищать украинский Донбасс от самих же украинцев. Правда, в российской интерпретации. Например, матрос Аландатьев из 40-й бригады морской пехоты армии РФ после года в плену до сих пор верит в СВО РФ.

"Я гражданин РФ и для нас это не война, а СВО. Российская армия не воюет с украинским народом, мы пришли освободить Луганскую народную республику и Донецк, потому что нас об этом попросили их жители. Я приехал защищать свою страну. Я в этом не-особенно... Я не политик, я подписал контракт, мне дали приказ и я пошел".

На вопрос, пошел бы на войну снова уже после обмена, говорит, что не знает. Мол, на все воля Бога.