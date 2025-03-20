Война в Украине — Третья штурмовая взяла в плен оккупанта

В Третьей штурмовой показали, как взяли в плен оккупанта
Бойцы Третьей штурмовой бригады взяли в плен оккупанта в Харьковской области. Оккупант увидел сбросы с дронов и начал просить помилования.
Об этом сообщила пресс-служба Третьей отдельной штурмовой бригады в четверг, 20 марта, и показали видео.
Как бойцы Третьей штурмовой взяли в плен оккупанта
"Новая история успешного взятия в плен с помощью дрона бойцов Третьей штурмовой на Харьковщине. Оккупант увидел, как от сбросов летят головы его соратников, и начал просить помилования", — говорится в сообщении.
Бойцы рассказали, что вместо смертельного сброса захватчик получил шоколадку и пошел за беспилотником. Его вывели к позициям украинских войск и взяли в плен.
Напомним, ранее в Третьей штурмовой показали кадры зачистки оккупантов на Харьковщине. Для этого они использовали беспилотники.
Также известно, что Третья штурмовая бригада становится Третьим армейским корпусом. Командиром останется Андрей Билецкий.
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