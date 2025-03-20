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В Третьей штурмовой показали, как взяли в плен оккупанта

20 марта 2025 13:51
Карина Приходько - Редактор
Война в Украине — Третья штурмовая взяла в плен оккупанта
Российский оккупант, которого взяли в плен. Фото: скриншот из видео
Карина Приходько - Редактор

Бойцы Третьей штурмовой бригады взяли в плен оккупанта в Харьковской области. Оккупант увидел сбросы с дронов и начал просить помилования.

Об этом сообщила пресс-служба Третьей отдельной штурмовой бригады в четверг, 20 марта, и показали видео.

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"Новая история успешного взятия в плен с помощью дрона бойцов Третьей штурмовой на Харьковщине. Оккупант увидел, как от сбросов летят головы его соратников, и начал просить помилования", — говорится в сообщении.

Бойцы рассказали, что вместо смертельного сброса захватчик получил шоколадку и пошел за беспилотником. Его вывели к позициям украинских войск и взяли в плен.

Напомним, ранее в Третьей штурмовой показали кадры зачистки оккупантов на Харьковщине. Для этого они использовали беспилотники.

Также известно, что Третья штурмовая бригада становится Третьим армейским корпусом. Командиром останется Андрей Билецкий.

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