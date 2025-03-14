Третя штурмова бригада масштабується — які зміни відбудуться

Командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький. Фото: скриншот з відео

Третя окрема штурмова бригада Сухопутних військ Збройних сил України відтепер стала Третім Армійським Корпусом. Командиром залишиться Андрій Білецький.

Про це повідомила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram у п'ятницю, 14 березня.

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"Три роки ми здобували унікальний досвід у запеклих битвах, проводили успішні контрнаступи, ставали найефективнішими у застосуванні дронів на передовій", — йдеться у повідомленні.

Також у Третій штурмовій впроваджували технології, змінювали підхід до підготовки особового складу, а також створили найкращий в країні рекрутинг. Водночас військові запустили власні школи FPV й НРК, створювали масштабні культурні та просвітницькі проєкти.

Тому там вирішили розширити горизонти — у День українського добровольця, заснована добровольцями бригада стає Третім Армійським Корпусом під командуванням Андрія Білецького.

"Наші плани — змінити принципи цієї війни. А значить змінити й сам хід війни на користь України. Ca vis pacem para bellum. Слава Україні", — сказав Білецький.

У 3-й ОШБр додали, що корпус збираються будувати на таких принципах:

бойова підготовка;

професійний сержантський корпус;

робота з управлінням та плануванням;

технологічність.

Скриншот допису 3-ї ОШБр

Нагадаємо, в італійській Венеції мер нагородив розвідника 3-ї окремої штурмової бригади. Він врятував туриста, на якого напали з ножем.

Також у Третій штурмовій показали відео евакуації важкопораненого військового з поля бою.