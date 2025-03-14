Третя штурмова бригада масштабується — які зміни відбудуться

Третя штурмова бригада стає Третім армійським корпусом
Третя окрема штурмова бригада Сухопутних військ Збройних сил України відтепер стала Третім Армійським Корпусом. Командиром залишиться Андрій Білецький.
Про це повідомила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram у п'ятницю, 14 березня.
Масштабування 3-ї ОШБр
"Три роки ми здобували унікальний досвід у запеклих битвах, проводили успішні контрнаступи, ставали найефективнішими у застосуванні дронів на передовій", — йдеться у повідомленні.
Також у Третій штурмовій впроваджували технології, змінювали підхід до підготовки особового складу, а також створили найкращий в країні рекрутинг. Водночас військові запустили власні школи FPV й НРК, створювали масштабні культурні та просвітницькі проєкти.
Тому там вирішили розширити горизонти — у День українського добровольця, заснована добровольцями бригада стає Третім Армійським Корпусом під командуванням Андрія Білецького.
"Наші плани — змінити принципи цієї війни. А значить змінити й сам хід війни на користь України. Ca vis pacem para bellum. Слава Україні", — сказав Білецький.
У 3-й ОШБр додали, що корпус збираються будувати на таких принципах:
- бойова підготовка;
- професійний сержантський корпус;
- робота з управлінням та плануванням;
- технологічність.
Нагадаємо, в італійській Венеції мер нагородив розвідника 3-ї окремої штурмової бригади. Він врятував туриста, на якого напали з ножем.
Також у Третій штурмовій показали відео евакуації важкопораненого військового з поля бою.
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