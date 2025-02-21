Медевак Третьої штурмової врятував бійця після шести годин із турнікетом

Медична допомога пораненому військовому. Фото: скриншот

Медичний підрозділ "Альґіз" 1-го механізованого батальйону продемонстрував злагоджену роботу під час евакуації важкопораненого військового. Боєць пробув із накладеним турнікетом шість годин, перш ніж його вдалося вивезти з поля бою.

Відео опублікувала пресслужба Третьої окремої штурмової бригади.

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Медики оперативно надавали допомогу дорогою на стабілізаційний пункт, проводили огляд, замінювали турнікет, щоб врятувати кінцівку, а також підтримували моральний стан пораненого.

Надання допомоги пораненому військовому. Фото: скриншот

Військовому знімають турнікет. Фото: скриншот

На відео чітко видно, як українські військові медики злагоджено працюють у стресових умовах та надають кваліфіковану медичну допомогу.

Нагадаємо, нещодавно Третя штурмова бригада показала відео, як знищує ворожу бронетехніку, а також як застосовує ударні дрони проти російських військ.