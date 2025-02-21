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Екіпаж Третьої штурмової врятував пораненого військового — відео

21 лютого 2025 14:19
Анастасія Постоєнко - Редактор
Медевак Третьої штурмової врятував бійця після шести годин із турнікетом
Медична допомога пораненому військовому. Фото: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

Медичний підрозділ "Альґіз" 1-го механізованого батальйону продемонстрував злагоджену роботу під час евакуації важкопораненого військового. Боєць пробув із накладеним турнікетом шість годин, перш ніж його вдалося вивезти з поля бою.

Відео опублікувала пресслужба Третьої окремої штурмової бригади

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Медики оперативно надавали допомогу дорогою на стабілізаційний пункт, проводили огляд, замінювали турнікет, щоб врятувати кінцівку, а також підтримували моральний стан пораненого.

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Надання допомоги пораненому військовому. Фото: скриншот
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Військовому знімають турнікет. Фото: скриншот

На відео чітко видно, як українські військові медики злагоджено працюють у стресових умовах та надають кваліфіковану медичну допомогу.

Нагадаємо, нещодавно Третя штурмова бригада показала відео, як знищує ворожу бронетехніку, а також як застосовує ударні дрони проти російських військ. 

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