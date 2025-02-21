Медевак Третьої штурмової врятував бійця після шести годин із турнікетом

Екіпаж Третьої штурмової врятував пораненого військового — відео
Медичний підрозділ "Альґіз" 1-го механізованого батальйону продемонстрував злагоджену роботу під час евакуації важкопораненого військового. Боєць пробув із накладеним турнікетом шість годин, перш ніж його вдалося вивезти з поля бою.
Відео опублікувала пресслужба Третьої окремої штурмової бригади.
Військовослужбовцю врятували життя після шестигодинного носіння турнікета
Медики оперативно надавали допомогу дорогою на стабілізаційний пункт, проводили огляд, замінювали турнікет, щоб врятувати кінцівку, а також підтримували моральний стан пораненого.
На відео чітко видно, як українські військові медики злагоджено працюють у стресових умовах та надають кваліфіковану медичну допомогу.
Нагадаємо, нещодавно Третя штурмова бригада показала відео, як знищує ворожу бронетехніку, а також як застосовує ударні дрони проти російських військ.
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