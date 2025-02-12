Дрони Третьої штурмової знищили техніку окупантів на Харківщині

Бійці Третьої окремої штурмової бригади. Фото: Третя окрема штурмова бригада

Українські захисники продовжують ефективно знищувати ворожу логістику та бронетехніку. Бійці Третьої окремої штурмової бригади завдали удару по позиціях росіян на Харківщині, використовуючи FPV-дрони.

Відео влучних ударів опублікували на Telegram-каналі Третьої окремої штурмової бригади.

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Ударні безпілотники підрозділу "FATUM" Протитанкового батальйону атакували бронемашини, вантажівки та легковий транспорт окупантів. Під влучний приціл українських операторів потрапили Урал, КамАЗ, БТР, легковики та інша техніка, яка забезпечувала пересування ворога. Усі цілі були знищені.

Підліт дрона до УАЗ "Патріот". Фото: скриншот

Ворожий БТР. Фото: скриншот

Підліт дрона до Уралу. Фото: скриншот

Після серії влучних ударів російська логістика на цьому напрямку зазнала серйозних втрат, а українські дрони перетворили техніку окупантів на купу металобрухту.

Нагадаємо, нещодавно в ефірі Ранок.LIVE засновник громадського об'єднання "Дронарня" та CEO Drone Space Максим Шеремет розповів, який метод вигадали росіяни для захисту від дронів ЗСУ.

А 82 окрема десантно-штурмова бригада показала відео, як водій проявив мужність та хоробрість і попри три атаки дрона евакуював побратимів.