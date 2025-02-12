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Техника оккупантов пылает — FPV-дроны 3-й ОШБр атаковали врага

12 февраля 2025 14:16
Анастасия Постоенко - Редактор
Дроны Третьей штурмовой уничтожили технику оккупантов на Харьковщине
Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: Третья отдельная штурмовая бригада
Анастасия Постоенко - Редактор

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать вражескую логистику и бронетехнику. Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады нанесли удар по позициям россиян на Харьковщине, используя FPV-дроны.

Видео точных ударов опубликовали на Telegram-канале Третьей отдельной штурмовой бригады.

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Ударные беспилотники подразделения "FATUM" Противотанкового батальона атаковали бронемашины, грузовики и легковой транспорт оккупантов. Под точный прицел украинских операторов попали Урал, КамАЗ, БТР, легковушки и другая техника, которая обеспечивала передвижение врага. Все цели были уничтожены.

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Подлет дрона к УАЗ "Патриот". Фото: скриншот
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Вражеский БТР. Фото: скриншот
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Подлет дрона к Уралу. Фото: скриншот

После серии точных ударов российская логистика на этом направлении понесла серьезные потери, а украинские дроны превратили технику оккупантов в груду металлолома.

Напомним, недавно в эфире Ранок.LIVE основатель общественного объединения "Дронарня" и CEO Drone Space Максим Шеремет рассказал, какой метод придумали россияне для защиты от дронов ВСУ.

А 82 отдельная десантно-штурмовая бригада показала видео, как водитель проявил мужество и храбрость и несмотря на три атаки дрона эвакуировал собратьев.

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