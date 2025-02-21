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Экипаж Третьей штурмовой спас раненого военного — видео

21 февраля 2025 14:19
Анастасия Постоенко - Редактор
Медевак Третьей штурмовой спас бойца после шести часов с турникетом
Медицинская помощь раненому военному. Фото: скриншот
Анастасия Постоенко - Редактор

Медицинское подразделение "Альгиз" 1-го механизированного батальона продемонстрировало слаженную работу во время эвакуации тяжелораненного военного. Боец пробыл с наложенным турникетом шесть часов, прежде чем его удалось вывезти с поля боя.

Видео опубликовала пресс-служба Третьей отдельной штурмовой бригады.

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Медики оперативно оказывали помощь по дороге на стабилизационный пункт, проводили осмотр, заменяли турникет, чтобы спасти конечность, а также поддерживали моральное состояние раненого.

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Оказание помощи раненому военному. Фото: скриншот
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Военному снимают турникет. Фото: скриншот

На видео четко видно, как украинские военные медики слаженно работают в стрессовых условиях и оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Напомним, недавно Третья штурмовая бригада показала видео, как уничтожает вражескую бронетехнику, а также как применяет ударные дроны против российских войск.

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