Третья штурмовая бригада масштабируется — какие изменения произойдут

Командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий. Фото: скриншот видео

Третья отдельная штурмовая бригада Сухопутных войск Вооруженных сил Украины отныне стала Третьим Армейским Корпусом. Командиром останется Андрей Билецкий.

Об этом сообщила пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram в пятницу, 14 марта.

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"Три года мы получали уникальный опыт в ожесточенных битвах, проводили успешные контрнаступления, становились самыми эффективными в применении дронов на передовой", — говорится в сообщении.

Также в Третьей штурмовой внедряли технологии, меняли подход к подготовке личного состава, а также создали лучший в стране рекрутинг. В то же время военные запустили собственные школы FPV и НРК, создавали масштабные культурные и просветительские проекты.

Поэтому там решили расширить горизонты — в День украинского добровольца основанная добровольцами бригада становится Третьим армейским корпусом под командованием Андрея Билецкого.

"Наши планы — изменить принципы этой войны. А значит изменить и сам ход войны в пользу Украины. Ca vis pacem para bellum. Слава Украине!" — сказал Билецкий.

В 3-й ОШБр добавили, что корпус собираются строить на таких принципах:

боевая подготовка;

профессиональный сержантский корпус;

работа с управлением и планированием;

технологичность.

Скриншот поста 3-й ОШБр

Напомним, в итальянской Венеции мэр наградил разведчика 3-й отдельной штурмовой бригады. Он спас туриста, на которого напали с ножом.

Также в Третьей штурмовой показали видео эвакуации тяжелораненого военного с поля боя.