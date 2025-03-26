ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт на Курщине

ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт РФ в Курской области
Украинские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт российских оккупантов в Курской области. Также воины ВСУ ликвидировали командира армии РФ.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в среду, 26 марта.
ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт в Курской области
По данным Генштаба, Силы обороны Украины успешно поразили и уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии в районе Викторовка — Успеновка, что на территории России (Курская область).
Кроме того, среди ликвидированного личного состава российских захватчиков был и командир 1-го батальона 9-го мсп.
Напомним, что недавно операторы батальона беспилотных систем "Стрикс" в составе 47 ОМБр "Магура" разбили 14 единиц техники россиян на Курском направлении.
Кроме того, в боях между украинскими защитниками и российскими оккупантами погиб известный российский параспортсмен.
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