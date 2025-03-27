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Сырский назвал потери России за время Курской операции ВСУ

27 марта 2025 14:26
Евгения Брюховецкая - редактор
Курская операция ВСУ — Сырский назвал потери России
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ
Евгения Брюховецкая - редактор

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал достижения Сил обороны за семь с половиной месяцев Курской операции. Так, потери врага достигли более 55 тысяч человек.

Об этом Сирский сообщил в Facebook в четверг, 27 марта.

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По словам Сырского, в операционной зоне группировки войск "Курск" наши воины в дальнейшем проводят оборонительную операцию, чтобы не допустить прорыва противника вглубь территории Украины.

"С той же целью украинские войска осуществляют результативные контратакующие и штурмовые действия", — говорится в сообщении.

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Александр Сырский на Сумщине. Фото: ВСУ
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Александр Сырский в Сумской области. Фото: ВСУ

Главком отметил, что за более чем семь месяцев в Курской области противник потерял 55 тысяч человек:

  • безвозвратные — более 22,2 тысячи;
  • санитарные — более 31,8 тысячи;
  • пленные — более 940 человек.

"Мое почтение воинам на Курском направлении за результативность и стойкость. Благодаря вам держим "санитарную зону" на территории страны-агрессора, блокируем врага на северной границе Сумщины", — добавил Сырский.

Главком посетил Сумскую область на фоне усиления действий противника на этом направлении. Сырский изучил все проблемные вопросы по организации обеспечения боевых действий, а также принял решение о пополнении боеприпасов, дронов и перемещении резервов.

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Скриншот поста Сырского

Напомним, недавно ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт россиян в Курской области и ликвидировали командира.

А подразделения Сил беспилотных систем уничтожили три самоходные артиллерийские установки М-1978 "Коксан", которые Россия получила от КНДР.

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