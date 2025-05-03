Воины ВМС атаковали штурмовиков РФ на Курском направлении - видео

Удар по оккупантам. Фото: скриншот из видео

Украинские военные продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, воины Военно-Морских сил уничтожили штурмовиков врага на Курском направлении.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook в субботу, 3 мая.

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Защитники показали видео, на котором видно, как бойцы уничтожают личный состав и технику врага на Курском направлении.

Для этого военные ВМС используют беспилотные летательные аппараты.

Скриншот поста ВМС ВСУ

Напомним, недавно воины ВСУ нанесли удар дронами по российскому мобильному комплексу пеленгации "Борщевик" на Харьковском направлении.

В конце апреля пограничники уничтожили 10 российских оккупантов вблизи Волчанска Харьковской области.