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Бойцы ликвидировали штурмовиков РФ на Курском направлении — видео

3 мая 2025 15:25
Евгения Брюховецкая - редактор
Воины ВМС атаковали штурмовиков РФ на Курском направлении - видео
Удар по оккупантам. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Украинские военные продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, воины Военно-Морских сил уничтожили штурмовиков врага на Курском направлении.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook в субботу, 3 мая.

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Защитники показали видео, на котором видно, как бойцы уничтожают личный состав и технику врага на Курском направлении.

Для этого военные ВМС используют беспилотные летательные аппараты.

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Скриншот поста ВМС ВСУ

Напомним, недавно воины ВСУ нанесли удар дронами по российскому мобильному комплексу пеленгации "Борщевик" на Харьковском направлении.

В конце апреля пограничники уничтожили 10 российских оккупантов вблизи Волчанска Харьковской области.

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