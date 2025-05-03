Воины ВМС атаковали штурмовиков РФ на Курском направлении - видео

Бойцы ликвидировали штурмовиков РФ на Курском направлении — видео
Украинские военные продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, воины Военно-Морских сил уничтожили штурмовиков врага на Курском направлении.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook в субботу, 3 мая.
Уничтожение оккупантов
Защитники показали видео, на котором видно, как бойцы уничтожают личный состав и технику врага на Курском направлении.
Для этого военные ВМС используют беспилотные летательные аппараты.
Напомним, недавно воины ВСУ нанесли удар дронами по российскому мобильному комплексу пеленгации "Борщевик" на Харьковском направлении.
В конце апреля пограничники уничтожили 10 российских оккупантов вблизи Волчанска Харьковской области.
Читайте Новини.LIVE!