На Луганщині партизани влаштували диверсію — порушена логістика РФ

Партизани влаштували диверсію на Луганщині — в РФ проблеми
Партизани руху "АТЕШ" влаштували диверсію на залізниці в Луганській області. Вони знищили трансформаторну шафу біля міста Станиця Луганська.
Про це повідомили представники "АТЕШ" у Telegram.
Диверсія партизанів на Луганщині
Як відомо, біля Станиці Луганської партизани знищили трансформаторну шафу у Луганській області. Зазначається, що цієї дорогою окупанти перевозили ресурси для постачання військ, а також безпосередньо військову техніку та особовий склад.
"Результатом успішно проведеної диверсії стало порушення логістики окупаційних військ і затримки в постачанні техніки та запчастин. Ми продовжуємо систематично завдавати ударів по транспортній інфраструктурі, яку окупанти використовують у своїх цілях. І найближчим часом таких ударів буде все більше", — наголосили в "АТЕШ".
Крім того, партизани закликали місцевих жителів тимчасово окупованих територій приєднуватися до руху "АТЕШ". Там наголосили, що разом швидше вдасться наблизити перемогу.
Нагадаємо, нещодавно "АТЕШ" провів диверсію в тимчасово окупованому Мелітополі. Це стало черговим ударом по тиловій інфраструктурі російських військ.
Крім того, партизани здійснили диверсію і на залізниці біля Кемерова у РФ. Там також було знищено трансформаторну шафу.
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