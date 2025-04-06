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АТЕШ здійснив диверсію на залізниці біля Кемерова у РФ — фото

6 квітня 2025 11:47
Євгенія Брюховецька - редактор
Партизани АТЕШ підпалили трансформатор на залізниці у РФ — фото
Трансформатор. Фото: АТЕШ
Євгенія Брюховецька - редактор

Партизани руху "АТЕШ" здійснили диверсію в Кемеровській області Росії. Там було знищено трансформаторну шафу на залізниці.

Про це повідомила пресслужба АТЕШ у Telegram у неділю, 6 квітня.

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Диверсія в Росії

"Агенти нашого руху знищили трансформаторну шафу на залізниці біля м. Кемерово", — йдеться у повідомленні.

В АТЕШ уточнили, що ця дорога сполучається з Кемеровським механічним заводом — це підприємство з виробництва боєприпасів дрібного і середнього калібру.

АТЕШ знищили залізничну шафу біля Кемерова
Трансформаторна шафа. Фото: АТЕШ
В РФ зупинено військові постачання - партизани підпалили шафу на залізниці
Підпал трансформаторної шафи. Фото: АТЕШ

Внаслідок дій партизанів було порушено логістику росіян і затримано постачання на військові заводи. Представники руху наголосили, що їхні дії в цьому напрямку мають системний характер і кількість "збоїв" на залізниці у РФ буде лише збільшуватися.

Підпал трансформатора біля Кемерова - партизани АТЕШ взяли на себе відповідальність
Локація на карті. Фото: АТЕШ

"Ми закликаємо приєднуватися до нас громадян РФ, які готові боротися за майбутнє своєї країни без злочинної влади. З нами ви станете частиною цієї боротьби, а ваш внесок буде гідно оплачений!", — додали в АТЕШ.

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Скриншот допису АТЕШ

Раніше партизани "АТЕШ" повідомили, що після ударів українських дронів у Криму російські оборонні заводи втрачають замовлення.

А в березні ЗСУ знищили окупантів, які перебували на території дитячого табору в Скадовську Херсонської області.

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