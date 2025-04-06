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АТЕШ совершил диверсию на железной дороге возле Кемерово в РФ

6 апреля 2025 11:47
Евгения Брюховецкая - редактор
Партизаны АТЭШ подожгли трансформатор на железной дороге в РФ - фото
Трансформатор. Фото: АТЕШ
Евгения Брюховецкая - редактор

Партизаны движения "АТЭШ" совершили диверсию в Кемеровской области России. Там был уничтожен трансформаторный шкаф на железной дороге.

Об этом сообщила пресс-служба АТЕШ в Telegram в воскресенье, 6 апреля.

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"Агенты нашего движения уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге возле г. Кемерово", — говорится в сообщении.

В АТЕШ уточнили, что эта дорога соединяется с Кемеровским механическим заводом — это предприятие по производству боеприпасов мелкого и среднего калибра.

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Трансформаторный шкаф. Фото: АТЭШ
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Поджог трансформаторного шкафа. Фото: АТЭШ

В результате действий партизан была нарушена логистика россиян и задержаны поставки на военные заводы. Представители движения отметили, что их действия в этом направлении имеют системный характер и количество "сбоев" на железной дороге в РФ будет только увеличиваться.

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Локация на карте. Фото: АТЕШ

"Мы призываем присоединяться к нам граждан РФ, которые готовы бороться за будущее своей страны без преступной власти. С нами вы станете частью этой борьбы, а ваш вклад будет достойно оплачен!", — добавили в АТЭШ.

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Скриншот поста АТЕШ

Ранее партизаны "АТЕШ" сообщили, что после ударов украинских дронов в Крыму российские оборонные заводы теряют заказы.

А в марте ВСУ уничтожили оккупантов, которые находились на территории детского лагеря в Скадовске Херсонской области.

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