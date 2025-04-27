На Луганщине партизаны устроили диверсию — нарушена логистика РФ

Горит трансформаторный шкаф РФ на Луганщине. Фото: АТЕШ

Партизаны движения "АТЕШ" устроили диверсию на железной дороге в Луганской области. Они уничтожили трансформаторный шкаф возле города Станица Луганская.

Об этом сообщили представители "АТЕШ" в Telegram.

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Как известно, в Луганской области, возле Станицы Луганской, партизаны уничтожили трансформаторный шкаф. Отмечается, что этой дорогой оккупанты перевозили ресурсы для снабжения войск, а также непосредственно военную технику и личный состав.

Пожар на Луганщине. Фото: АТЕШ

"Результатом успешно проведенной диверсии стало нарушение логистики оккупационных войск и задержки в поставках техники и запчастей. Мы продолжаем систематически наносить удары по транспортной инфраструктуре, которую оккупанты используют в своих целях. И в ближайшее время таких ударов будет все больше", — отметили в "АТЕШ".

Кроме того, партизаны призвали местных жителей временно оккупированных территорий присоединяться к движению "АТЕШ". Там отметили, что вместе быстрее удастся приблизить победу.

Напомним, недавно "АТЕШ" провел диверсию во временно оккупированном Мелитополе. Это стало очередным ударом по тыловой инфраструктуре российских войск.

Кроме того, партизаны совершили диверсию и на железной дороге возле Кемерова в РФ. Там также был уничтожен трансформаторный шкаф.