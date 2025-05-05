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Воздушные силы поразили пункт управления дронами РФ на Курщине

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Дата публикации 5 мая 2025 18:51
ВСУ поразили вражеский пункт управления БпЛА Курской области
Украинский самолет. Иллюстративное фото: АрмияInform

Воздушные силы ВСУ в воскресенье, 4 мая, нанесли удар по российскому пункту управления БпЛА. Он был расположен в поселке Теткино Курской области России.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram в понедельник, 5 мая.

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Удар по пункту управления РФ

Вчера защитники успешно поразили пункт управления вражескими подразделениями БпЛА, на котором базировались экипажи беспилотных разведывательных и ударных дронов.

В результате атаки удалось ликвидировать около 20 оккупантов и уничтожить их технику.

"Отважные пилоты Воздушных Сил и все Силы обороны Украины продолжают системно снижать возможности государства-агрессора вести захватническую войну", — подчеркнули в Генштабе.

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Скриншот поста Генштаба

Напомним, вчера Воздушные Силы поразили командный пункт шестой мотострелковой дивизии армии РФ в районе Бахмута Донецкой области.

Также на днях украинские защитники в небе над Черным морем уничтожили вражеский истребитель с помощью морского дрона.

российские войска дроны война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ Курская область
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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