ДПСУ показали ефектне відео знищення ворога на Курщині

Полювання на окупантів. Фото: скриншот

На Курському напрямку українські прикордонники зі штурмової бригади "Сталевий кордон" завдали точного удару по позиціях ворога. Внаслідок атаки росіяни втратили техніку та особистий склад.

Про це повідомили ДПСУ у Telegram у вівторок, 20 травня.

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"На Курському напрямку прикордонники "Сталевого кордону" відпрацювали по ворогу", — йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби було знищено вороже укриття з особовим складом, антену зв’язку, а також два квадроцикли. Один із них перевозив окупантів, які так і не дісталися до своєї цілі.

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський раніше заявив, що з початку цього року російська армія зазнала значних втрат у живій силі. За його словами, на території України було ліквідовано близько 170 тисяч російських військовослужбовців.

Крім того, бійці Сил спеціальних операцій з підрозділу "Баліста" успішно ліквідували російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Атака була здійснена з використанням ударних безпілотників.