ДПСУ показали ефектне відео знищення ворога на Курщині

Прикордонники показали ефектне відео знищення ворога на Курщині
На Курському напрямку українські прикордонники зі штурмової бригади "Сталевий кордон" завдали точного удару по позиціях ворога. Внаслідок атаки росіяни втратили техніку та особистий склад.
Про це повідомили ДПСУ у Telegram у вівторок, 20 травня.
Що відомо про втрати окупантів
"На Курському напрямку прикордонники "Сталевого кордону" відпрацювали по ворогу", — йдеться у повідомленні.
Протягом минулої доби було знищено вороже укриття з особовим складом, антену зв’язку, а також два квадроцикли. Один із них перевозив окупантів, які так і не дісталися до своєї цілі.
Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський раніше заявив, що з початку цього року російська армія зазнала значних втрат у живій силі. За його словами, на території України було ліквідовано близько 170 тисяч російських військовослужбовців.
Крім того, бійці Сил спеціальних операцій з підрозділу "Баліста" успішно ліквідували російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Атака була здійснена з використанням ударних безпілотників.
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