Оператори ССО ударними безпілотниками збили російський гелікоптер

Російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Оператори Сил спеціальних операцій підрозділу "Баліста" знищили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Приземлити ворожий вертоліт вдалося за допомогою ударних дронів.

Про це в п'ятницю, 16 травня, повідомили на офіційній сторінці підрозділу ССО "Баліста" в Instagram.

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Військові зазначили, що Ка-52 "Алігатор" намагався проводити "бойове патрулювання" над українськими полями.

"Не врахував головного: у небі вже чекала група тактичних ударних БпЛА Bombus. Влучна робота, холодний розрахунок — і черговий мінус у флоті окупантів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно воїни ССО знищили ударними дронами російський зенітно-ракетний комплекс БУК-М3. Вартість такої установки сягає близько 45 мільйонів доларів.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку поточного року росіяни зазнали суттєвих втрат особового складу. На війні в Україні загинули близько 170 тисяч російських бійців.