Сирський повідомив, яких втрат Росія зазнала від початку травня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: REUTERS

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав втрати російської армії на війні в Україні з початку 2025 року. За його словами, йдеться про 170 тисяч осіб.

Відео знищення окупантів Сирський оприлюднив у Telegram-каналі у середу, 7 травня.

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"Сили оборони продовжують нищити російських окупантів. Втрати ворога від початку року сягнули 169 970 осіб", — йдеться у повідомленні.

Сирський подякував українським захисникам і захисницям за мужність, стійкість і віру в перемогу України.

На відео видно, як воїни ліквідовують окупантів один за одним за допомогою безпілотників.

Скриншот допису Сирського

Нагадаємо, сьогодні Сирський доповів Зеленському щодо активних дій на території Курської та Бєлгородської областей.

Крім того, за словами головкома, від початку травня вже відбулося понад 1300 бойових зіткнень із росіянами на фронті.