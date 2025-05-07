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Сырский назвал потери РФ с начала мая

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Дата публикации 7 мая 2025 22:59
Сырский сообщил, какие потери Россия понесла с начала мая
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: REUTERS

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал потери российской армии на войне в Украине с начала 2025 года. По его словам, речь идет о 170 тысячах человек.

Видео уничтожения оккупантов Сырский обнародовал в Telegram-канале в среду, 7 мая.

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"Силы обороны продолжают уничтожать российских оккупантов. Потери врага с начала года достигли 169 970 человек", — говорится в сообщении.

Сырский поблагодарил украинских защитников и защитниц за мужество, стойкость и веру в победу Украины.

На видео видно, как воины ликвидируют оккупантов один за другим с помощью беспилотников.

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Скриншот поста Сырского

Напомним, сегодня Сырский доложил Зеленскому об активных действиях на территории Курской и Белгородской областей.

Кроме того, по словам главкома, с начала мая уже произошло более 1300 боевых столкновений с россиянами на фронте.

российские войска война в Украине Александр Сырский Россия фронт потери оккупантов
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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