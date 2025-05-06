Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав воїнів піхоти зі святом

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

У День піхоти, який відзначають в Україні 6 травня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський звернувся до українських військових зі словами вдячності та шани. Він наголосив, що саме піхотинці — це ті, хто буквально тримає українську землю на передовій.

Про це Олександр Сирський написав на своїй сторінці у Telegram.

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"Жодна територія і жоден окоп не вважаються твоїми, доки там не стоїть твій піхотинець", — написав Головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, українська піхота демонструє надлюдську витримку, боронячи позиції по всій лінії фронту, де в найскладніших умовах продовжує утримувати рубежі або ж рішуче звільняє захоплені території. Він також висловив глибоку шану пам’яті загиблих воїнів, які віддали своє життя за майбутню Перемогу України.

"Сучасна українська піхота демонструє неймовірну стійкість по всій лінії фронту. Вона вгризається в землю, стоїть стіною і відбиває запеклі атаки ворога там, де інші вже не змогли б. А коли треба – українська піхота блискавично атакує, звільняючи рідну землю. Це доведено нашими піхотинцями неодноразово. Ми низько схиляємо голови перед пам'яттю воїнів піхотних підрозділів, які поклали на вівтар майбутньої Перемоги найцінніше – свої життя. Вічна пам’ять і вічна слава полеглим", — зазначив Олександр Сирський.

Повідомлення Олександра Сирського. Фото: скриншот

Сирський відзначив стійкість механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових бригад та підрозділів територіальної оборони, які, не шкодуючи себе, виконують бойові завдання в найгарячіших точках.

Нагадаємо, Олександр Сирський зробив заяву щодо ситуації на Покровському напрямку та нещодавно нагородив бійців ЗСУ, які воювали в Курській області РФ.