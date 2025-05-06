ЗСУ стабілізували ситуацію на Покровському напрямку — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вручає нагороду. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що завдяки рішучим та професійним діям українських захисників вдалося стабілізувати обстановку на одному з найгарячіших відтинків фронту — Покровському напрямку. За його словами, ЗСУ подекуди вже перехопили тактичну ініціативу у ворога.

Про це Олександр Сирський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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"Покровський напрямок — одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни. Однак, завдяки мужності та вмілим діям воїнів Сил оборони нам вдалося стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу", — заявив Олександр Сирський.

Боєць 425-го окремого штурмового полку "Скала" тримає нагороду. Фото: t.me/osirskiy

Також у межах робочої поїздки до війська Сирський вручив почесні відзнаки військовослужбовцям 425-го окремого штурмового полку "Скала", який ефективно діє на Донеччині та активно застосовує тактику активної оборони. Як нагадав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, цей полк уже проявив себе під час Харківської операції у 2022 році, звільняючи Ізюм, а цієї весни відзначився успішними діями в районі селища Шевченко поблизу Покровська.

Нагадаємо, вчора, 5 травня, стало відомо, що Олександр Сирський відзначив бійців, які брали участь в Курській операції.

Також кілька днів тому Олександр Сирський повідомив, скільки російських цілей вдалося знищити завдяки дронам впродовж останніх двох місяців.