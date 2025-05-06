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Головна Армія Сирський зробив заяву щодо ситуації на Покровському напрямку

Сирський зробив заяву щодо ситуації на Покровському напрямку

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Дата публікації: 6 травня 2025 09:18
ЗСУ стабілізували ситуацію на Покровському напрямку — Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вручає нагороду. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що завдяки рішучим та професійним діям українських захисників вдалося стабілізувати обстановку на одному з найгарячіших відтинків фронту — Покровському напрямку. За його словами, ЗСУ подекуди вже перехопили тактичну ініціативу у ворога.

Про це Олександр Сирський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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"Покровський напрямок — одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни. Однак, завдяки мужності та вмілим діям воїнів Сил оборони нам вдалося стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу", — заявив Олександр Сирський. 

Вручення нагороди ЗСУ
Боєць 425-го окремого штурмового полку "Скала" тримає нагороду. Фото: t.me/osirskiy

Також у межах робочої поїздки до війська Сирський вручив почесні відзнаки військовослужбовцям 425-го окремого штурмового полку "Скала", який ефективно діє на Донеччині та активно застосовує тактику активної оборони. Як нагадав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, цей полк уже проявив себе під час Харківської операції у 2022 році, звільняючи Ізюм, а цієї весни відзначився успішними діями в районі селища Шевченко поблизу Покровська.

Нагадаємо, вчора, 5 травня, стало відомо, що Олександр Сирський відзначив бійців, які брали участь в Курській операції. 

Також кілька днів тому Олександр Сирський повідомив, скільки російських цілей вдалося знищити завдяки дронам впродовж останніх двох місяців. 

ЗСУ Генштаб ЗСУ Олександр Сирський ситуація на фронті Покровськ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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