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Сирський нагородив бійців, які беруть участь у боях на Курщині

5 травня 2025 12:00
Карина Приходько - Редактор
Курська область — Сирський нагородив бійців
Олександр Сирський нагороджує бійця. Фото: t.me/osirskiy
Карина Приходько - Редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час робочої поїздки нагородив бійців, які відзначилися в ході Курської операції. Україна довела, що може контратакувати та бити ворога навіть на його землі.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram 5 травня. 

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Бої у Курській області

Сирський розповів, що Курська операція триває вже дев'ять місяців і досягла більшості поставлених цілей. За словами головнокомандувача, завдяки нашим активним діям на Курщині вдалося не допустити наступів окупантів у Сумській та Харківській областях. Зазначається, що буферна зона, яку Сили оборони України створили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз.

Сирський в Курській області
Олександр Сирський на фронті. Фото: t.me/osirskiy

"Кількісно переважаючого противника можна перемогти лише нестандартними ходами. Курська операція стала саме такою. Для ворога це була несподіванка. Україна показала, що здатна контратакувати, бити та гнати ворога, зокрема і на його землі", — наголосив Олександр Сирський. 

Головнокомандувач підкреслив, що це стало можливим завдяки конкретним військовим частинам та конкретним воїнам. Один із підрозділів, який якісно та ефективно виконав визначені завдання на Курщині — 225-й окремий штурмовий полк. 

Бої в Курській області
Сирський з військовими на фронті. Фото: t.me/osirskiy

"Мав приємну нагоду поспілкуватися з його бійцями й командирами та вручити їм високі державні та відомчі бойові нагороди — за зразкову стійкість, мужність, героїзм. Дякую вам, воїни. Так переможемо!" — наголосив Сирський. 

Ситуація в Курській області
Скриншот допису Олександра Сирського

Нагадаємо, нещодавно Сирський розповів, скільки цілей уразили ЗСУ за два місяці. Українські бійці завдавали ще більше ударів по ворогу за допомогою дронів.

Крім того, головнокомандувач наголосив, що ЗСУ нарощують застосування дронів. Підрозділи безпілотних систем Сил оборони України у квітні показали рекордні результати. 

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