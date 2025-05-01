ЗСУ інвестують у майбутнє війни через дрони і технології — подробиці від Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що підрозділи безпілотних систем Сил оборони України у квітні показали рекордні результати. За інформацією командування Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ, за місяць українські дрони уразили понад 83 тисячі цілей — це на 8% більше, ніж у березні. Також зафіксовано зростання ефективності ураження на 5%.

Про це Олександр Сирський повідомив у Facebook.

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Сирський подякував українським воїнам за високу результативність, однак наголосив: війна стає все більш технологічною, тому необхідно безперервно вдосконалювати підходи, підвищувати ефективність та розширювати масштаби дій у сфері застосування дронів.

За словами головнокомандувача, він провів щомісячну нараду з питань безпілотних систем, залучивши до обговорення командирів підрозділів БпАК. Учасники зустрічі поділилися бойовим досвідом, технологічними розробками, організаційними підходами та пропозиціями щодо усунення існуючих проблем у застосуванні дронів.

Безпілотні системи є критично важливим напрямом у сучасних умовах, зазначив Сирський, оскільки дозволяють знищувати ворога на відстані, мінімізуючи втрати серед української піхоти.

Він доповів про хід масштабування підрозділів СБС — від роти до бригад і полків, їхнє комплектування та розширення бойових можливостей. Значну увагу приділено розбудові системи підготовки — від курсів у навчальних центрах до навчання операторів дронів у цивільному секторі. У ЗСУ вже розроблено дорожню карту для створення повноцінної системи колективної підготовки підрозділів БпАК.

Особливо важливо, підкреслив головнокомандувач, зосередитися на знищенні ворожих операторів БпЛА та їхніх командних пунктів. У рамках одного з оперативно-тактичних угруповань уже успішно протестовано нові підходи до такого виду боротьби.

Сирський застеріг, що Росія також активно розвиває безпілотний напрям.

"Ворог також не спить, і ми не маємо права недооцінювати успіхи російського агресора у сфері безпілотних систем. Заслухав інформативну доповідь J2 про формування в росії військ БпС, розвиток безпілотних підрозділів у складі різних родів військ і сил, нові зразки російських БпЛА і наземних роботизованих комплексів", — повідомив Олександр Сирський.

Нагадаємо, Олександр Сирський також розповів, як росіяни активізували наступ на Покровському напрямку.

Крім того, стало відомо, скільки військ втратили російські війська техніки та особового складу за останній тиждень.