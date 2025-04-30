Сирський заявив що Росія активізувала штурми на Покровському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що попри заяви окупаційної армії Кремля про готовність до припинення вогню на травневі свята, на фронті ситуація кардинально інша. Росіяни значно наростили інтенсивність бойових дій, особливо на Покровському напрямку.

Про це Олександр Сирський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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За словами Сирського, російські війська й надалі хочуть прорвати оборонну лінію ЗСУ, щоб вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області, не зважаючи на повну відсутність успіху ані в оперативному, ані в тактичному вимірах.

"З цією метою щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи, жене на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи та перемоги", — повідомив Сирський.

Сирський відвідав бригади, які тримають лінію оборони

У відповідь на посилення загрози генерал Сирський особисто працював у бригадах, що тримають оборону на найгарячішій ділянці. Метою візиту було оперативне реагування на нагальні потреби частин та підтримка командирів у організації оборонних дій.

За результатами нарад ухвалено рішення про додаткове постачання боєприпасів, дронів, засобів радіоелектронної боротьби та резервів.

"Під час роботи детально заслухав командирів, прийняв рішення щодо додаткового забезпечення боєприпасами, дронами, засобами РЕБ та резервами. Особливий акцент зроблено на безпілотні ударні системи. Попри постійний натиск і спроби прориву, ворог постійно зазнає втрат та відходить назад. Вогневе ураження здійснюється на всю глибину бойових порядків противника", — повідомив Олександр Сирський.

Нагадаємо, 28 квітня в Кремлі оприлюднили указ президента Володимира Путіна, що той нібито оголосив триденне перемир'я з 8 по 11 травня.

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