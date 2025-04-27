Росія готує нові наступи на фронті — залучатиме мотоцикли

Російські окупанти на фронті. Фото: росЗМІ

Російські окупанти готують нову тактику наступів на фронті в Україні вже на літо та осінь. Для цього загарбники хочуть систематично інтегрувати використання мотоциклів у наступальні операції, що пов'язане із загрозою українських дронів.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики розповіли, що 26 квітня російське Міноборони опублікувало кадри, де, ймовірно, 299-й полк ВДВ відпрацьовував тактику наступу та оборони на мотоциклах у групах по дві-три людини на російському полігоні.

"Російські військові, ймовірно, розробляють тактичну доктрину для систематичного наступального використання мотоциклів і, можливо, готуються видавати збільшену кількість мотоциклів російському персоналу в Україні", — йдеться у звіті.

Водночас речник Харківського угруповання військ України підполковник Павло Шамшин поділився даними розвідки. Зазначається, що російські військові навчають своїх солдатів тактиці ведення бою на мотоциклах. Це свідчить про те, що загарбники, ймовірно, все частіше використовуватимуть мотоцикли в наступальних операціях в Україні влітку та восени 2025 року.

Також Шамшин розповів, що мотоцикли дозволяють росіянам підвищити швидкість і маневровість, що важливо для уникнення ударів українських безпілотників. Однак незрозуміло, чи це допоможе, адже гучний шум мотоцикла не дає водієві почути наближення українських безпілотників.

"ISW спостерігає зростання тенденції російських підрозділів, які проводять механізовані та комбіновані моторизовані штурми та перевозять піхоту з мотоциклами та цивільною технікою по всій лінії фронту. Російське командування продовжує адаптувати свою тактику, щоб компенсувати удари українських безпілотників та, ймовірно, пом’якшити обмеження російських військових у техніці через великі втрати бронетехніки влітку та на початку осені 2024 року", — пояснили аналітики.

Нагадаємо, раніше в ISW повідомляли, що Росія хоче паузи у війні, щоб підготувати новий наступ. Для цього вона може використати перемир'я.

Водночас президент Володимир Зеленський розповідав, що окупанти готують наступи на трьох напрямках. Сили оборони готові до цих штурмів.