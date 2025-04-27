Россия готовит новые наступления на фронте — будет привлекать мотоциклы

Российские оккупанты на фронте. Фото: росСМИ

Российские оккупанты готовят новую тактику наступлений на фронте в Украине уже на лето и осень. Для этого захватчики хотят систематически интегрировать использование мотоциклов в наступательные операции, что связано с угрозой украинских дронов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказали, что 26 апреля российское Минобороны опубликовало кадры, где, вероятно, 299-й полк ВДВ отрабатывал тактику наступления и обороны на мотоциклах в группах по два-три человека на российском полигоне.

"Российские военные, вероятно, разрабатывают тактическую доктрину для систематического наступательного использования мотоциклов и, возможно, готовятся выдавать увеличенное количество мотоциклов российскому персоналу в Украине", — говорится в отчете.

В то же время представитель Харьковской группировки войск Украины подполковник Павел Шамшин поделился данными разведки. Отмечается, что российские военные обучают своих солдат тактике ведения боя на мотоциклах. Это свидетельствует о том, что захватчики, вероятно, все чаще будут использовать мотоциклы в наступательных операциях в Украине летом и осенью 2025 года.

Также Шамшин рассказал, что мотоциклы позволяют россиянам повысить скорость и маневренность, что важно для избежания ударов украинских беспилотников. Однако непонятно, поможет ли это, ведь громкий шум мотоцикла не дает водителю услышать приближение украинских беспилотников.

"ISW наблюдает рост тенденции российских подразделений, которые проводят механизированные и комбинированные моторизованные штурмы и перевозят пехоту с мотоциклами и гражданской техникой по всей линии фронта. Российское командование продолжает адаптировать свою тактику, чтобы компенсировать удары украинских беспилотников и, вероятно, смягчить ограничения российских военных в технике из-за больших потерь бронетехники летом и в начале осени 2024 года", — пояснили аналитики.

Напомним, ранее в ISW сообщали, что Россия хочет паузы в войне, чтобы подготовить новое наступление. Для этого она может использовать перемирие.

В то же время Президент Владимир Зеленский рассказывал, что оккупанты готовят наступления на трех направлениях. Силы обороны готовы к этим штурмам.